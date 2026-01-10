Logo
Američki mediji pišu: Održani preliminarni razgovori o napadu na Iran

Izvor:

SRNA

10.01.2026

21:28

Komentari:

0
Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa održala je preliminarne razgovore o planovima za potencijalni napad na Iran, objavio je danas "Volstrit džurnal", pozivajući se na neimenovane izvore.

List navodi da su razgovori vođeni nakon ponovljenih prijetnji Trampa da će Sjedinjene Države napasti Iran ukoliko vlasti te zemlje ubiju demonstrante, što se i dogodilo.

Izvori američkog lista dodaju da su se diskusije fokusirale na moguće ciljeve i razmatranje opcija, uključujući i mogućnost pokretanja "širokog vazdušnog napada" na iranske vojne objekte.

Istovremeno, navodi "Volstrit džurnal" nema naznaka da se sprema neposredni napad na Iran, niti da je došlo do premještanja američke vojne opreme ili osoblja u tom cilju.

Iran

Donald Tramp

SAD

