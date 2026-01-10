Logo
Rubio: SAD podržava hrabri narod Irana

Izvor:

Fena

10.01.2026

13:46

Рубио: САД подржава храбри народ Ирана
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki državni sekretar Marko Rubio je izjavio da „hrabri“ iranski narod ima podršku Vašington.

Hrabri narod

- Sjedinjene Američke Države podržavaju hrabri narod Irana - objavio je u petak Rubio na platformi društvenih medija X sa sjedištem u SAD-u, prenosi Anadolija.

Izjava je uslijedila usred protesta širom zemlje u kojima je, prema podacima grupe za ljudska prava sa sjedištem u Vašingtonu, poginulo najmanje 65 osoba.

Među poginulima je 50 demonstranata, a 14 pripadnika policijskih i sigurnosnih službi, zajedno s jednim civilom povezanim s vladom, izvijestila je u petak novinska agencija za ljudska prava (HRANA).

U demonstracijama su takođe ranjeno desetine ljudi, a privedeno je 2.311 osoba, dodaje se, uz napomenu da su protesti u toku u oko 180 gradova u svih 31 provinciji te bliskoistočne zemlje. Povrede su uglavnom uzrokovane sačmom i plastičnim mecima, prema izvještajima.

Talasi protesta

Vlasti još nisu izdale saopćenje o poginulima ili ranjenim.

Iran je svjedok talasa protesta od kraja decembra, uglavnom zbog naglog pada vrijednosti iranskog rijala i pogoršanja ekonomskih uslova.

Demonstracije su počele 28. decembra u blizini teheranskog Velikog bazara, a kasnije su se proširile na nekoliko gradova.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u petak da je Iran "u velikoj nevolji" dok se protesti šire, rekavši da SAD pažljivo prate razvoj događaja i upozoravaju vlasti da ne koriste smrtonosnu silu.

Iran je optužio SAD i Izrael za podsticanje nemira, a zvaničnici su upozorili da sigurnosne snage i pravosuđe "neće pokazati nikakvu toleranciju prema saboterima"

