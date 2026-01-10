Naučnici na crtežu Leonarda da Vinčija pronašli njegov DNK?

Naučnici koji rade na projektu "DNK Leonarda da Vinčija" objavili su da vjeruju kako su došli do genetskog materijala slavnog renesansnog umjetnika i izumitelja.

Iako su rezultati, predstavljeni u naučnom radu koji još čeka recenziju, samo preliminarni i zahtijevaju dodatnu potvrdu, oni otvaraju mogućnost da je pronađen DNK star više od 500 godina, piše "Sajens alert" /ScienceAlert/.

Istraživački tim ističe da njihov rad pruža tragove, a ne definitivne zaključke, ali istovremeno pokazuje da je moguće izvući vrijedan biološki materijal i iz veoma osjetljivih istorijskih predmeta.

Razvili su novu tehniku za izdvajanje DNK ljudi, biljaka, bakterija, gljivica i drugih mikroorganizama iz voštanih pečata na starim pismima i iz same strukture papira.

Otkriveno je da objekti koji su se nekada smatrali biološki "tihim" funkcionišu kao živi otisci prstiju svog okruženja.

U novoj studiji, naučnici su pažljivo uzeli bris sa crteža crvenom kredom nazvanog "Sveto Dijete", za koji se vjeruje da je rad Leonarda da Vinčija.

Koristeći napredne metode sekvenciranja DNK, uspjeli su da izdvoje različite biološke informacije, uključujući i DNK stabala narandži koja su rasla u vrtovima porodice Mediči u Toskani, ali i ljudsku DNK niskog kvaliteta.

Još nije poznato čiji je ljudski genetski materijal pronađen - mogao bi da potiče od samog umjetnika ili od bilo koga ko je vremenom dirao crtež.

Međutim, analiza je otkrila markere ipsilon hromozoma, što znači da DNK pripada muškarcu.

Čini se da je ta osoba bila dio genetske grupe koja je uobičajena na Mediteranu, posebno u centralnoj i južnoj Italiji - oblasti koja obuhvata i Toskanu, Leonardovu domovinu.

Naučnici su uzeli briseve i sa drugih predmeta povezanih sa da Vinčijem, uključujući pismo staro oko 500 godina koje je napisao jedan njegov rođak i pronašli su zajednički signal ipsilon hromozoma.

Taj isti genetski potpis nije pronađen na djelima drugih poznatih evropskih majstora iz tog vremena, što upućuje na moguću zajedničku mušku lozu povezanu sa predmetima koji su pripadali Da Vinčiju.

Tim sada planira uzimanje uzoraka sa drugih djela i predmeta za koje pouzdano zna da su pripadali Leonardu da Vinčiju kako bi uporedili rezultate. Potom će te nalaze upoređivati sa DNK potvrđenih živih potomaka umjetnikove rodbine.

Krajnji cilj projekta je da se potvrdi da Vinčijevo posljednje počivalište i da se u potpunosti rekonstruiše njegov viševjekovni genom.