Grok više neće da "svlači" žene? Ili treba samo da se plati

Četbot Grok, u vlasništvu kompanije milijardera Ilona Maska, ograničio je funkciju generisanja i uređivanja slika isključivo na pretplatnike koji plaćaju usluge društvene mreže X.

Do ovoga je došlo nakon globalnih kritika zbog mogućnosti kreiranja dipfejk pornografskog sadržaja, uključujući slike žena i maloljetnika, piše Euraktiv.

Prilikom pokušaja generisanja slika putem platforme X, Grok sada obavještava korisnike da je ta funkcija dostupna samo pretplatnicima koji plaćaju i poziva ih da se prijave na "premijum" verziju X-a.

Nije, međutim, precizirano da li za pretplatnike postoje dodatna ograničenja kada je riječ o generisanju seksualno eksplicitnih dipfejk sadržaja.

Grok se posljednjih dana našao na udaru regulatora zbog takozvanog "začinjenog" režima rada, koji je omogućavao stvaranje duboko lažnih, seksualizovanih slika, uključujući i slike maloljetnika.

Zbog toga su evropski zakonodavci i pojedine države članice pozvale na oštrije mjere protiv takvih tehnologija.

"Ovo je nezakonito", rekao je portparol Evropske komisije za digitalna pitanja Tomas Renje.

Evropska komisija je u četvrtak naložila kompaniji X da do kraja 2026. godine sačuva svu internu dokumentaciju i podatke u vezi sa Grokom, koristeći ovlašćenja iz Zakona o digitalnim uslugama (DSA), prema kojem je X svrstan među platforme pod najstrožim nadzorom EU.

Komisija, međutim, za sada nije pokrenula novu formalnu istragu protiv X-a povodom slučaja sa dipfejk pornografijom.

Testovi koje je sproveo Euraktiv pokazali su da Grok, kada mu se pristupa kao samostalnoj aplikaciji, a ne putem platforme X, i dalje može besplatno da generiše slike na osnovu korisničkih zahtjeva.