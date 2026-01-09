Brak poništen zbog govora "čet dži-pi-tija"

Novopečenom holandskom paru brak je poništen zato što je matičar iskoristio govor koji je generisao "čet dži-pi-ti" da bi ga učinio veselijim, ali nije ispunio zakonske uslove, odlučio je sud.

Prema sudskoj odluci, osoba koja je vodila ceremoniju 19. aprila prošle godine pitala je da li će oni "nastaviti da podržavaju jedno drugo, da se zadirkuju i grle, čak i kada život postane težak".

Par je rekao "da", a službenik ih je proglasio "ne samo mužem i ženom, već prije svega timom, ludim parom, međusobnom ljubavlju i bazom".

Međutim, sudija je utvrdio da se mladenci nisu zakleli da će ispunjavati bračne obaveze, što se zahtijeva holandskim zakonom.

"Sud shvata da je datum u bračnom listu važan za muškarca i ženu, ali ne može da zanemari ono što zakon kaže", navedeno je u sudskoj odluci kao obrazloženje naloga za brisanje braka iz gradskog registra.