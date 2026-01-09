Logo
Large banner

Imaš nalaze i ne znaš šta znače? ChatGPT sada objašnjava zdravlje „na srpskom“

Izvor:

Indeks

09.01.2026

18:03

Komentari:

0
Имаш налазе и не знаш шта значе? ChatGPT сада објашњава здравље „на српском“
Foto: OpenAI

OpenAI (OpenAI) pokreće ChatGPT Health, posebnu sekciju unutar ChatGPT platforme u kojoj korisnici mogu da povežu svoje naloge sa servisima kao što su Epl helt (Apple Health), Maj fitnes pal (MyFitnessPal), Fankšn (Function), Vejt vočers (Weight Watchers), Ol trejls (AllTrails), Instakart (Instacart) i Peloton (Peloton), a zatim da postavljaju pitanja u vezi sa sopstvenim zdravljem.

Iz OpenAI-a navode da je ChatGPT „razvijen u bliskoj saradnji sa doktorima“, s ciljem da pomogne ljudima da preuzmu aktivniju ulogu u razumijevanju i upravljanju sopstvenim zdravljem i blagostanjem.

Na osnovu analize anonimnih razgovora, OpenAI ističe da više od 230 miliona ljudi širom svijeta već koristi ChatGPT za pitanja o zdravlju i wellness temama. Upravo zato je ChatGPT Health zamišljen kao sigurno i namjensko mjesto za ovakvu vrstu interakcije, prenosi SmartLajf (SmartLife).

илу-робот-19122025

Nauka i tehnologija

Zabrinjavajuće: AI modeli odbijaju da se ugase

U okviru Health sekcije primjenjuje se posebno razvijena enkripcija i izolacija podataka, kako bi razgovori o zdravlju ostali zaštićeni i odvojeni od ostalih sadržaja. Kompanija naglašava da zdravstveni razgovori neće biti korišćeni za treniranje modela, a korisnicima je omogućeno i da uključe višefaktorsku autentifikaciju radi dodatnog nivoa zaštite.

Za korisnike koji će imati mogućnost povezivanja medicinskih kartona, važno je i to što OpenAI sarađuje sa kompanijom bi.vel (b.well), koja se opisuje kao najveća i najsigurnija mreža povezanih zdravstvenih podataka za potrošače u Sjedinjenim Američkim Državama, uz poštovanje najviših industrijskih standarda bezbjednosti i privatnosti.

Poseban Health model može, između ostalog, da objašnjava rezultate laboratorijskih analiza jednostavnim i razumljivim jezikom, da priprema pitanja za ljekarske preglede, tumači podatke sa nosivih uređaja i wellness aplikacija, kao i da sažima uputstva za terapiju.

или-око-20112025

Nauka i tehnologija

Naučnici uradili nešto nevjerovatno: Pazite se

Za korišćenje ChatGPT Health sekcije dovoljno je da je korisnici izaberu iz bočnog menija u ChatGPT-ju.

ChatGPT Health je trenutno dostupan ograničenoj grupi korisnika van Evropskog ekonomskog prostora, Švajcarske i Ujedinjenog Kraljevstva, dok je integracija sa medicinskim kartonima za sada dostupna isključivo u Sjedinjenim Američkim Državama.

Podijeli:

Tagovi:

Vještačka inteligencija

ChatGPT

zdravlje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вјештачка интелигенција

Zdravlje

Psihijatri sve više povezuju pojavu psihoze sa korišćenjem vještačke inteligencije

1 sedm

0
Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Nauka i tehnologija

Vještačka inteligencija predvidjela kako će ljudi izgledati za 25 godina

3 sedm

0
Забрињавајући тренд: Млади све више користе АИ за помоћ са менталним здрављем

Zdravlje

Zabrinjavajući trend: Mladi sve više koriste AI za pomoć sa mentalnim zdravljem

1 mj

0
Строг, али правичан: У Кини судске спорове рјешава АИ судија

Nauka i tehnologija

Strog, ali pravičan: U Kini sudske sporove rješava AI sudija

1 mj

0

Više iz rubrike

Воцап уводи нову функцију

Nauka i tehnologija

Vocap uvodi novu funkciju

1 d

0
Какве прогнозе даје вјештачка интелигенција за наредних десет година?

Nauka i tehnologija

Kakve prognoze daje vještačka inteligencija za narednih deset godina?

2 d

0
Роскосмос на Бадњи дан објавио фотографију свемирске јелке

Nauka i tehnologija

Roskosmos na Badnji dan objavio fotografiju svemirske jelke

2 d

0
Laptop, Google, računar

Nauka i tehnologija

Google testira mnogo brži AI model za slike

4 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

26

"Živjeće ognjište": Kako je proslavljen Dan Republike?

21

19

Igokea pred Kluž: Pobjedom započeti Novu godinu

21

12

Slijedi zabrana velikim investitorima kupovine kuća?

21

08

Otkriven džinovski asteroid koji se vrti kao čigra

21

02

Žalgiris razbio Zvezdu u Kaunasu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner