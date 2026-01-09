Imaš nalaze i ne znaš šta znače? ChatGPT sada objašnjava zdravlje „na srpskom“

OpenAI (OpenAI) pokreće ChatGPT Health, posebnu sekciju unutar ChatGPT platforme u kojoj korisnici mogu da povežu svoje naloge sa servisima kao što su Epl helt (Apple Health), Maj fitnes pal (MyFitnessPal), Fankšn (Function), Vejt vočers (Weight Watchers), Ol trejls (AllTrails), Instakart (Instacart) i Peloton (Peloton), a zatim da postavljaju pitanja u vezi sa sopstvenim zdravljem.

Iz OpenAI-a navode da je ChatGPT „razvijen u bliskoj saradnji sa doktorima“, s ciljem da pomogne ljudima da preuzmu aktivniju ulogu u razumijevanju i upravljanju sopstvenim zdravljem i blagostanjem.

Na osnovu analize anonimnih razgovora, OpenAI ističe da više od 230 miliona ljudi širom svijeta već koristi ChatGPT za pitanja o zdravlju i wellness temama. Upravo zato je ChatGPT Health zamišljen kao sigurno i namjensko mjesto za ovakvu vrstu interakcije, prenosi SmartLajf (SmartLife).

U okviru Health sekcije primjenjuje se posebno razvijena enkripcija i izolacija podataka, kako bi razgovori o zdravlju ostali zaštićeni i odvojeni od ostalih sadržaja. Kompanija naglašava da zdravstveni razgovori neće biti korišćeni za treniranje modela, a korisnicima je omogućeno i da uključe višefaktorsku autentifikaciju radi dodatnog nivoa zaštite.

Za korisnike koji će imati mogućnost povezivanja medicinskih kartona, važno je i to što OpenAI sarađuje sa kompanijom bi.vel (b.well), koja se opisuje kao najveća i najsigurnija mreža povezanih zdravstvenih podataka za potrošače u Sjedinjenim Američkim Državama, uz poštovanje najviših industrijskih standarda bezbjednosti i privatnosti.

Poseban Health model može, između ostalog, da objašnjava rezultate laboratorijskih analiza jednostavnim i razumljivim jezikom, da priprema pitanja za ljekarske preglede, tumači podatke sa nosivih uređaja i wellness aplikacija, kao i da sažima uputstva za terapiju.

Za korišćenje ChatGPT Health sekcije dovoljno je da je korisnici izaberu iz bočnog menija u ChatGPT-ju.

ChatGPT Health je trenutno dostupan ograničenoj grupi korisnika van Evropskog ekonomskog prostora, Švajcarske i Ujedinjenog Kraljevstva, dok je integracija sa medicinskim kartonima za sada dostupna isključivo u Sjedinjenim Američkim Državama.