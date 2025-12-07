Logo
Strog, ali pravičan: U Kini sudske sporove rješava AI sudija

07.12.2025

09:21

Строг, али правичан: У Кини судске спорове рјешава АИ судија
Foto: Unsplash

Da vještačka inteligencija sve više i više ulazi u svaki segment naših života dokazao je i arbitražni sud u jednom kineskom gradu, koji je za rješavanje sudskih sporova angažovao AI. Softver se na novoj poziciji pokazao sasvim dobro: ne samo da je izuzetno temeljan u analizama dokaza i saslušavanju strana, već i nevjerovatno brz.

Čet-botovi sa vještačkom inteligencijom pomogli su desetinama hiljada ljudi širom svijeta da analiziraju zakone, sroče opomene pred tužbe ili mejlove koji štite njihova prava i zvuče profesionalno, kao da ih je pisao advokat.

Sada je sposobnosti veštačke inteligencije u rešavanju problematičnih situacija iskoristio i arbitražni sud u kineskom Šenženu, koji je specijalno za razmatranje sporova u domenu radnog prava angažovao AI.

AI je uključena u sve segmente sudskih sporova, koji se zahvaljujući njoj rješavaju brže

Novi algoritam koji su osmislili kineski diveloperi omogućio je arbitrima da analiziraju dokumentaciju i do 50 procenata brže, dok se vrijeme za donošenje presuda skoro prepolovilo.

Kako se navodi, specijalno dizajniran algoritam sadrži informacije o sudskim sporovima iz perioda dužeg od jedne decenije, a svi predmeti sortirani su u ukupno 111 kategorija, kako bi analiziranje bilo jednostavnije.

Od početka do kraja procesa vještačka inteligencija uključena je u svaki korak: ona provjerava dostavljenu dokumentaciju, analizira dokazni materijal, kreira plan saslušanja strana i čak generiše prijedlog rješenja sudskih sporova.

Prije implementiranja vještačke inteligencije u pravosuđe, kineski stručnjaci detaljno su analizirali sve aspekte ovakvog projekta i ustanovili da AI zaista može umnogome doprinijeti njegovoj efikasnosti.

Za sada, nakon samo nekoliko dana rada u arbitražnom sudu, AI je dokazao da je potpuno spreman da se nosi sa izazovima koje ovaj posao nosi, a kakvog su stava klijenti čijim se sporovima vještačka inteligencija bavi za sada nije poznato.

Pravnici su, sa druge strane, veoma optimistični: oni vjeruju da će implementacija vještačke inteligencije pozitivno uticati na poverenje u arbitražni sud i pravosuđe generalno, prenio je ruski portal TekInsajder.

