Dušan iz Srpca komade drveta pretvara u umjetnost

Bivši prosvjetni radnik, danas penzioner, svoj mir pronašao je u prirodi i drvetu. Od komada koje izbaci Vrbas stvara umjetnička djela, a u svom domu u Srpcu napravio je zbirku sa više od hiljadu eksponata.
82-godišnji Dušan Lepir iz Srpca već decenijama iz prirode izvlači umjetnost. Rijeka Vrbas nakon poplava ostavlja oblike i komade drveta koje on pretvara u jedinstvene figure. Od mekanih vrbica, topole i lipe, do tvrdog divljeg jasena, Dušan svakom komadu udahne novi život.
Najveće Dušanovo remek-djelo je drvena figura Novaka Đokovića, visoka 2,08 metara. Izrađena je uglavnom od divljeg jasena. Ideja je nastala iz čiste navijačke strasti.
Pored izloženih eksponata posebnu ljubav Dušan pridaje i lovu, gdje je od svog potkrovlja napravio pravi lovački muzej. U dvije prostorije svoga doma u Srpcu smjestio je trofeje divljači, među kojima se ističe srneća divljač – čak 29 trofeja.
I zato Dušanova priča nosi jednostavnu poruku – kada čovjek voli ono što radi i kada poštuje prirodu, ona mu se vraća neiscrpnom inspiracijom. Ljepota je svuda oko nas, samo treba imati oko i srce da je prepoznamo, piše RTRS.
