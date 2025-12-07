Stevandić u posjeti Francuskoj

Izvor:
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, boraviće od 7. do 10. decembra u Francuskoj.
Tokom posjete, planirani su susreti sa predstavnicima parlamenta i drugih institucija važnih za evropske integracije i parlamentarnu saradnju.
Razgovori će biti fokusirani na Zapadni Balkan, Evropsku uniju i procese integracija.
