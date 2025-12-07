Logo
Large banner

Stevandić u posjeti Francuskoj

Izvor:

ATV

07.12.2025

08:45

Komentari:

1
Ненад Стевандић
Foto: ATV BL

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, boraviće od 7. do 10. decembra u Francuskoj.

Tokom posjete, planirani su susreti sa predstavnicima parlamenta i drugih institucija važnih za evropske integracije i parlamentarnu saradnju.

hitna pomoc

Hronika

Sin brutalno pretukao oca, zadobio krvarenje mozga

Razgovori će biti fokusirani na Zapadni Balkan, Evropsku uniju i procese integracija.

Podijeli:

Tag:

Nenad Stevandić

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Син брутално претукао оца, задобио крварење мозга

Hronika

Sin brutalno pretukao oca, zadobio krvarenje mozga

1 h

0
Снажан земљотрес погодио Аљаску

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Aljasku

1 h

0
Очекује нас тмуран дан, а ево гдје ће падати снијег

Društvo

Očekuje nas tmuran dan, a evo gdje će padati snijeg

1 h

0
Беба дијете

Društvo

Republika Srpska bogatija za 16 malih stanovnika

1 h

0

Više iz rubrike

Додик: Српска ће системски ријешити питање примања борачких категорија

Republika Srpska

Dodik: Srpska će sistemski riješiti pitanje primanja boračkih kategorija

1 h

5
Важно да се у Бундестагу разговарало о БиХ: Волф подржао политику Српске

Republika Srpska

Važno da se u Bundestagu razgovaralo o BiH: Volf podržao politiku Srpske

14 h

3
СДС тражи понављање избора са циљем дестабилизације Српске

Republika Srpska

SDS traži ponavljanje izbora sa ciljem destabilizacije Srpske

14 h

3
Ђокић: СДС наставља са неутемељеним оптужбама

Republika Srpska

Đokić: SDS nastavlja sa neutemeljenim optužbama

16 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

50

Sutra opet o uspostavljanju Kancelarije glavnog pregovarača BiH sa EU

09

38

"Škaljarci" sa potjernica uhapšeni u Beogradu

09

30

Okačio na kuću natpis "D‌jed Mraz ne postoji", posjetila ga policija

09

25

Sutra isplata novembarskih penzija

09

21

Strog, ali pravičan: U Kini sudske sporove rješava AI sudija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner