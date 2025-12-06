Logo
Large banner

Đokić: SDS nastavlja sa neutemeljenim optužbama

Izvor:

SRNA

06.12.2025

17:27

Komentari:

0
Ђокић: СДС наставља са неутемељеним оптужбама
Foto: ATV

Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić rekao je da je današnja pres-konferencija SDS-a pokazala još jednom da se pojedini politički subjekti ne mogu pomiriti sa voljom građana već nastavljaju sa neutemeljenim optužbama i pokušajima unošenja nemira u javnost.

Đokić je pozvao SDS da se okrene konstruktivnom djelovanju, da prihvati realnost i da doprinese stabilnosti, umjesto da širi sumnje i neosnovane tvrdnje.

"Umjesto da poštuju demokratski proces i rezultate izbora, oni nastavljaju sa neutemeljenim optužbama i pokušajima da unesu nemir u javnost", istakao je Đokić.

Đokić je naglasio da rezultati koje je ostvario kandidat SNSD-a na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan nisu samo izraz političke pobjede, već i potvrda povjerenja građana u njegov rad, dosljednost i viziju.

Алигатор

Svijet

Zvijer duga 4 metra i teška 272 kilograma blokirala put

"Svaki pokušaj osporavanja tih rezultata predstavlja direktan udar na demokratske principe i institucije Republike Srpske", naglasio je Đokić.

On je dodao da su građani jasno rekli svoje. "Naš zadatak je da to poštujemo i radimo u interesu Republike Srpske", zaključio je Đokić.

SDS je zatražio od CIK-a BiH otvaranje izbornog materijala sa određenih biračkih mjesta u četiri lokalne zajednice i da se izvrši grafološko vještačenje.

Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Jovica Radulović rekao je da SDS, nakon toga, traži da budu donesene odluke o ponavljanju izbora u Doboju, Zvorniku, Bratuncu i Laktašima.

Podijeli:

Tag:

Petar Đokić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Звијер дуга 4 метра и тешка 272 килограма блокирала пут

Svijet

Zvijer duga 4 metra i teška 272 kilograma blokirala put

1 h

0
Ана Николић код хоџе потражила спас

Scena

Ana Nikolić kod hodže potražila spas

1 h

0
Хиљаде демонстраната на улицама широм Њемачке

Svijet

Hiljade demonstranata na ulicama širom Njemačke

1 h

0
''Ако ја једем бифтек, нећеш ти попару'': Коме је Џеј изговорио чувену реченицу

Scena

''Ako ja jedem biftek, nećeš ti poparu'': Kome je Džej izgovorio čuvenu rečenicu

1 h

0

Više iz rubrike

Ковачевић: Опозиција жели све осим стабилне Српске

Republika Srpska

Kovačević: Opozicija želi sve osim stabilne Srpske

2 h

0
Вулић: Перформанс СДС-а продубљује кризу и ствара тензије

Republika Srpska

Vulić: Performans SDS-a produbljuje krizu i stvara tenzije

3 h

16
СДС тражи понављање избора у четири локалне заједнице

Republika Srpska

SDS traži ponavljanje izbora u četiri lokalne zajednice

5 h

12
Кошарац: Опозиција упорно покушава да на власт дође на крилима Шмита

Republika Srpska

Košarac: Opozicija uporno pokušava da na vlast dođe na krilima Šmita

5 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

36

Pri kraju gradnja megacentra u BiH vrijednog 100 miliona evra

18

05

Ekstramutirani virus izazvao paniku: Ljekari apeluju da se opet nose maske

17

58

Penzije u Srpskoj rastu za 6,25 odsto: Koliko je to u markama

17

56

Pitbul usmrtio bebu

17

42

Opasna bakterija vreba u teretani: Oko 10 odsto oboljelih umire

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner