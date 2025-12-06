Đokić: SDS nastavlja sa neutemeljenim optužbama

Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić rekao je da je današnja pres-konferencija SDS-a pokazala još jednom da se pojedini politički subjekti ne mogu pomiriti sa voljom građana već nastavljaju sa neutemeljenim optužbama i pokušajima unošenja nemira u javnost.

Đokić je pozvao SDS da se okrene konstruktivnom djelovanju, da prihvati realnost i da doprinese stabilnosti, umjesto da širi sumnje i neosnovane tvrdnje.

"Umjesto da poštuju demokratski proces i rezultate izbora, oni nastavljaju sa neutemeljenim optužbama i pokušajima da unesu nemir u javnost", istakao je Đokić.

Đokić je naglasio da rezultati koje je ostvario kandidat SNSD-a na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan nisu samo izraz političke pobjede, već i potvrda povjerenja građana u njegov rad, dosljednost i viziju.

"Svaki pokušaj osporavanja tih rezultata predstavlja direktan udar na demokratske principe i institucije Republike Srpske", naglasio je Đokić.

On je dodao da su građani jasno rekli svoje. "Naš zadatak je da to poštujemo i radimo u interesu Republike Srpske", zaključio je Đokić.

SDS je zatražio od CIK-a BiH otvaranje izbornog materijala sa određenih biračkih mjesta u četiri lokalne zajednice i da se izvrši grafološko vještačenje.

Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Jovica Radulović rekao je da SDS, nakon toga, traži da budu donesene odluke o ponavljanju izbora u Doboju, Zvorniku, Bratuncu i Laktašima.