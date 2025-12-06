SDS traži ponavljanje izbora u četiri lokalne zajednice

SDS je zatražio od Centralne izborne komisije BiH otvaranje izbornog materijala sa određenih biračkih mjesta u četiri lokalne zajednice i da izvrši grafološka vještačenja.

Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Jovica Radulović rekao je da SDS, nakon toga, traži da budu donesene odluke o ponavljanju izbora u Doboju, Zvorniku, Bratuncu i Laktašima.

Obraćajući se novinarima ispred zgrade CIK-a u Sarajevu, Radulović je naveo da SDS posmatra rad ove institucije, te tvrdi da "ponovno brojanje sa biračkih mjesta koje je naložio CIK nije ono što može da dovede do toga da volja birača u Republici Srpskoj bude na pravilan način dokazana".

Potpredsjednik SDS-a Želimir Nešković rekao je da poziv CIK-u da ponovi izbore u četiri lokalne zajednice SDS zasniva na grafološkoj analizi potpisa.

"Ponavljanje izbora u ove četiri lokalne zajednice je osnovni preduslov za demokratičan proces do kraja ovog izbornog procesa", smatra Nešković.

Član Glavnog odbora SDS-a Darko Babalj upitao je CIK zašto pilot projekat sa skenerima i novim tehnologijama, koji je bio 2024. godine, nije sproveden i ove godine u Doboju i Zvorniku.