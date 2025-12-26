Logo
Rejting Emanuela Makrona pao je na najniži nivo od 2017. godine

26.12.2025

22:37

Рејтинг Емануела Макрона пао је на најнижи ниво од 2017. године
Foto: Tanjug/AP/Manon Cruz

Rejting francuskog predsjednika Emanuela Makrona pao je na 25 odsto u decembru, što je najniži nivo od njegovog stupanja na funkciju 2017. godine, pokazali su rezultati najnovijeg istraživanja javnog mnjenja koje je sprovela agencija Toluna/Haris Interaktive za francuski informativni tv kanal.

Nakon blagog porasta u novembru, kada je njegova popularnost dostigla 29 odsto, Makron je izgubio 4 procentna poena u decembru.

Ovaj pad se, kako se navodi u izvještaju, uglavnom objašnjava preusmjeravanjem pažnje sa međunarodnih pitanja na unutrašnju politiku Francuske.

Prema istom istraživanju, samo 37 odsto Francuza planira da gleda tradicionalne predsjedničke čestitke na kraju godine, što je smanjenje u odnosu na prethodne godine (40 odsto u 2024. i 43 odsto u 2023. godini).

U istraživanju se bilježi i pad popularnosti drugih ključnih političara. Premijer Francuske Sebastijan Lekorni je zabilježio blagi pad na 34 odsto, dok su najviši rezultati među članovima vlade ministar pravde Žeral Darmanen (38 odsto), ministar unutrašnjih poslova Loren Nunez (28 odsto) i ministarka kulture Rašida Dati (24 odsto).

S druge strane, ministar zadužen za ekološke promene, Matje Lefevr zabilježio je rast od jednog procentnog poena, sa 14 odsto na 15 odsto.

U samom vrhu političkog barometra nalazi se lider ekstremne desnice Žordan Bardela sa 42 odsto, dok je lider Nacionalnog okupljanja Marin le Pen pala na 39 odsto.

Na trećem mjestu su Bruno Retajo, lider desničarskog republikanskog bloka i Marion Marešal, oboje sa 30 procenata.

Istraživanje je sprovedeno između 22. i 23. decembra 2025. godine na uzorku od 1.099 osoba, uz marginu greške od 1,4 do 3,1 procenta.

