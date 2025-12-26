Logo
Horor u Parizu: Tri žene izbodene nožem u metrou, napadač uhapšen

Izvor:

Tanjug

26.12.2025

20:03

Хорор у Паризу: Три жене избодене ножем у метроу, нападач ухапшен
Foto: Pexel/Vladimir Nikolaevič

Tri žene su povrijeđene, nakon što je ih je napao muškarac naoružan nožem na liniji 3 pariškog metroa.

Prema nekoliko policijskih izvora, muškarac je izvukao nož i izbo tri žene na različitim stanicama na ovoj liniji, koja saobraća između Banjolea (Sen-Sen-Deni) i Levaloa-Perea (O-de-Sen), prenosi Parizjen.

Napadi su se dogodili između 16.15 i 16.45, saopštila je policija.

Žrtvama su brzo pružili pomoć pariski vatrogasci.

Izvor iz policije je naveo da su tri žene zadobile lakše povrede, od kojih dvije na leđima i butinama.

Policija Srbija

Hronika

Poznati novi detalji ubistva: Prijetio obračunom na društvenim mrežama, pa pronađen izboden

Osumnjičeni je potom pobjegao metro linijom 8, prije nego što je uhapšen u svom domu u Sarselu (Val d'Oaz).

Muškarac je navodno malijskog porijekla i rođen je 2000. godine, prema policijskom izvoru.

Mogućnost terorizma je isključena, a policija pretpostavlja da je u pitanju djelo mentalno nestabilne osobe.

