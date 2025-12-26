Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov izjavio je danas da su Kijev i njegovi sponzori u EU nevoljni da traže mirno rješenje sukoba u Ukrajini i da su udvostručili napore da sabotiraju sporazum koji se približava rješenju.

On je naveo da se ukrajinski plan za rješavanje krize koji je juče distribuisan radikalno razlikuje od onoga što se pregovara sa američkom stranom.

"Juče smo u ukrajinskim javnim grupama videli linkove ka planu od 20 tačaka. Znamo da se ovaj plan radikalno razlikuje, ako se uopšte može nazvati planom, od 27 tačaka na kojima smo radili sa američkom stranom posljednjih nedjelja", rekao je Rjabkov.

Prema njegovim riječima, Rusija je potpuno spremna da riješi ukrajinski sukob, ali bez pravilnog rješavanja osnovnih problema koji su u korjenu ove krize biće nemoguće postići konačne sporazume.

"Moramo se fokusirati na suštinu problema. Potpuno smo spremni i očekujemo isti pristup sa druge strane", rekao je Rjabkov za televiziju "Rusija jedan".

Komentarišući izjavu stalnog predstavnika SAD pri NATO-u Metjua Vitakera da SAD vjeruju da, ako se sukob u Ukrajini može okončati, to će se dogoditi u narednih 90 dana, Rjabkov je ocijenio da postavljanje vještačkih rokova neće pomoći u postizanju sporazuma o Ukrajini.