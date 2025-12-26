Rusko Ministarstvo spoljnih poslova savjetovalo je građanima da se uzdrže od putovanja u Njemačku, upozoravajući da bi se tamo mogli suočiti sa progonom na nacionalnoj osnovi.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova navela je da Rusi bili izloženi neopravdanom uznemiravanju u Njemačkoj pod izgovorom sankcija EU uvedenih zbog sukoba u Ukrajini.

Njemački carinici oduzimali su od Rusa robu koju su kupili za ličnu upotrebu. Riječ je o robi čija je vrijednost veća od 350 evra.

"Kao rezultat toga, ljudi ne samo da su opljačkani usred bijela dana, već i propuštaju svoje letove zbog birokratskih kašnjenja i primorani su da kupuju nove karte", istakla je Zaharova.

Ona je napomenula da se Moskva obratila njemačkim vlastima zbog ovih slučajeva, ali nije dobila odgovor.

Društvo Ograničene posjete pacijentima na UKC Tuzla

Zaharova je dodala da su žrtve ovih incidenata bile javne ličnosti, poput trenera Fudbalskog kluba "Zenit" iz Sankt Peterburga Sergeja Semaka.

"Njemačka je de fakto pretvorena u teritoriju bezakonja za ljude određene nacionalnosti – u ovom slučaju, ljude iz Rusije. Njemački službenici za sprovođenje zakona kažnjavaju Rusije sa manijakalnom upornošću. Maltretiraju ih i čak ne kriju tu činjenicu", istakla je ona.