"Majstor za sve", nestaje usred posla, ljudima dolazi pijan u stan

U javnoj Fejsbuk grupi “Majstori prevaranti”, koja okuplja više od 27 hiljada članova, posljednjih je dana objavljen ažurirani i konsolidirani popis s više od 300 imena majstora, obrta i tvrtki za koje administratori grupe i građani tvrde da su povezani s prijevarama, krađama, neizvršenim ili loše izvedenim radovima širom Hrvatske i regije.

Prema navodima administratora grupe, riječ je o bazi koja se kontinuirano ažurira na temelju prijava građana, dostavljene dokumentacije, fotografija, ugovora i svjedočanstava. Administratori ističu kako se podaci povezuju s imenima i tvrtkama samo ondje gdje su takve informacije bile dostupne, a cilj objave nije javno prozivanje, već upozorenje i poticanje oštećenih da se obrate nadležnim institucijama.

Kako je riječ o ozbiljnim optužbama koje su u nadležnosti policije, Državnog tužilaštvo i inspekcijskih službi, donosimo samo primjere kojim se prevarama služe majstore. Za konkretne podatke, idite na fejsbuk stranicu.

Oštetio zidove u stanu

Jedan od najčešće prijavljivanih obrazaca odnosi se na uzimanje avansa nakon čega izvođači djelomično započnu radove ili ih uopše ne započnu, a zatim prestanu odgovarati na pozive i poruke. Jedan od prijavljenih slučajeva odnosi se na soboslikara iz Zagreba kojeg građani tvrde da je uzeo avans za soboslikarske radove, nakon čega je, prema njihovim navodima, oštetio zidove u stanu i potom prestao dolaziti na gradilište. Kako se navodi u prijavama, komunikacija je u potpunosti prekinuta, a posao nikada nije dovršen.

U grupi se navodi slučaj “majstora za sve” iz Osijeka te nudi razne građevinske i završne radove, uključujući fasade, gletanje, krečenje i keramiku. Prema navodima članova grupe, radove često ne izvršava do kraja, napušta ih usred posla i potom prekida komunikaciju. U prijavama se navodi da manipulira pričama o teškom životu, ne plaća režije u stanovima u kojima boravi, ostavlja materijalnu štetu i uništava inventar.

U pojedinim objavama spominje se i alkoholiziranje te opasna situacija u kojoj je, kako se tvrdi, zaspao pijan uz upaljen plin. Građani navode da u prostorima ostavlja osobne stvari kao ‘garanciju’, bez podmirenja dugova ili dovršetka radova. Administratori grupe ističu da se sličan obrazac ponavlja u više prijava različitih osoba.

