"Majstor za sve", nestaje usred posla, ljudima dolazi pijan u stan

26.12.2025
16:04
Komentari:0
U javnoj Fejsbuk grupi “Majstori prevaranti”, koja okuplja više od 27 hiljada članova, posljednjih je dana objavljen ažurirani i konsolidirani popis s više od 300 imena majstora, obrta i tvrtki za koje administratori grupe i građani tvrde da su povezani s prijevarama, krađama, neizvršenim ili loše izvedenim radovima širom Hrvatske i regije.
Prema navodima administratora grupe, riječ je o bazi koja se kontinuirano ažurira na temelju prijava građana, dostavljene dokumentacije, fotografija, ugovora i svjedočanstava. Administratori ističu kako se podaci povezuju s imenima i tvrtkama samo ondje gdje su takve informacije bile dostupne, a cilj objave nije javno prozivanje, već upozorenje i poticanje oštećenih da se obrate nadležnim institucijama.
Kako je riječ o ozbiljnim optužbama koje su u nadležnosti policije, Državnog tužilaštvo i inspekcijskih službi, donosimo samo primjere kojim se prevarama služe majstore. Za konkretne podatke, idite na fejsbuk stranicu.
Jedan od najčešće prijavljivanih obrazaca odnosi se na uzimanje avansa nakon čega izvođači djelomično započnu radove ili ih uopše ne započnu, a zatim prestanu odgovarati na pozive i poruke. Jedan od prijavljenih slučajeva odnosi se na soboslikara iz Zagreba kojeg građani tvrde da je uzeo avans za soboslikarske radove, nakon čega je, prema njihovim navodima, oštetio zidove u stanu i potom prestao dolaziti na gradilište. Kako se navodi u prijavama, komunikacija je u potpunosti prekinuta, a posao nikada nije dovršen.
Republika Srpska
Vlada donijela Odluku o najnižoj plati u Republici Srpskoj
U grupi se navodi slučaj “majstora za sve” iz Osijeka te nudi razne građevinske i završne radove, uključujući fasade, gletanje, krečenje i keramiku. Prema navodima članova grupe, radove često ne izvršava do kraja, napušta ih usred posla i potom prekida komunikaciju. U prijavama se navodi da manipulira pričama o teškom životu, ne plaća režije u stanovima u kojima boravi, ostavlja materijalnu štetu i uništava inventar.
U pojedinim objavama spominje se i alkoholiziranje te opasna situacija u kojoj je, kako se tvrdi, zaspao pijan uz upaljen plin. Građani navode da u prostorima ostavlja osobne stvari kao ‘garanciju’, bez podmirenja dugova ili dovršetka radova. Administratori grupe ističu da se sličan obrazac ponavlja u više prijava različitih osoba.
Svijet
57 min0
Fudbal
1 h0
Savjeti
1 h0
Republika Srpska
1 h1
Najnovije
Najčitanije
16
36
16
32
16
28
16
24
16
19
Trenutno na programu