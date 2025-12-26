Logo
Vozio sa 3,67 promila bez vozačke i registarskih tablica

26.12.2025

10:42

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Policija je u mjestu Donja Obrijež, kod Pakraca, privela 36-godišnjeg muškarca koji je sa 3,67 promila alkohola u krvi vozio automobil bez registarskih tablica i bez vozačke dozvole.

Iz Policijske uprave požeško-slavonske navode da se incident desio jutros oko 2.00 časa.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je imao 3,67 promila alkohola u organizmu, a dodatnom provjerom ustanovljeno je da je vozilom upravljao u vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta. Uz to, automobil kojim je upravljao bio je neregistrovan i neosiguran.

Евро

Svijet

Štamparije falsifikovale više od 50.000 dokumenata, ''zaradile'' 27,9 miliona evra

Policija je utvrdila da vozač kod sebe nije imao lična dokumenta niti bilo koji drugi dokument kojim bi se mogao provjeriti njegov identitet.

Zbog visokog stepena alkoholisanosti smješten je u posebnu prostoriju policije do otrežnjenja.

Hrvatska

incident

Policija

