Bitno: Šta se izvozi iz BiH?

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o izvozu iz BiH.

Metalna i elektroindustrija nose veliki dio privrede. Kvote, nova pravila i CBAM mijenjaju uslove poslovanja i posljedice se već osjećaju.

Šta kvote i CBAM znače za izvoz iz BiH

Ima li država konkretne mjere za metalnu i elektroindustriju?

Šta se dešava ako kičma privrede ostane bez podrške?

Za 'Bitno' govore: Zdravko Marinković, potpredsjednik STK BiH, Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH, Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske i Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore FBiH.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Vesna Azić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.