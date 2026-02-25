Bitno: Šta se izvozi iz BiH?

Izvor:
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o izvozu iz BiH.
Metalna i elektroindustrija nose veliki dio privrede. Kvote, nova pravila i CBAM mijenjaju uslove poslovanja i posljedice se već osjećaju.
Šta kvote i CBAM znače za izvoz iz BiH
Ima li država konkretne mjere za metalnu i elektroindustriju?
Šta se dešava ako kičma privrede ostane bez podrške?
Za 'Bitno' govore: Zdravko Marinković, potpredsjednik STK BiH, Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH, Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske i Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore FBiH.
Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Vesna Azić.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
