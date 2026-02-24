Bitno: O anksioznosti, depresiji i antidepresivima

Izvor:
ATV
24.02.2026
09:15
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o porastu anksioznosti i depresije, te korišćenju antidepresiva.
Za 'Bitno' govore: Dr Jadranka Stanković, specijalista psihijatrije i sistemski porodični psihoterapeut na UKC Republike Srpske, Jelena Milić, psiholog i Nikola Radovanović, koji će podijeliti svoja iskustva.
Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
