Bitno: O anksioznosti, depresiji i antidepresivima

Izvor:

ATV

24.02.2026

09:15

Битно: О анксиозности, депресији и антидепресивима

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o porastu anksioznosti i depresije, te korišćenju antidepresiva.

Za 'Bitno' govore: Dr Jadranka Stanković, specijalista psihijatrije i sistemski porodični psihoterapeut na UKC Republike Srpske, Jelena Milić, psiholog i Nikola Radovanović, koji će podijeliti svoja iskustva.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Tagovi :

ATV

Bitno

Dragana Božić

Trenutno na programu

