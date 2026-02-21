Logo
Ta moja mala ljubav: Iznenadna ljubav

ATV

21.02.2026

20:28

Та моја мала љубав: Изненадна љубав

'Ta moja mala ljubav' je romantična drama iz 2021. godine u režiji Kristin Lubi.

Radnja prati advokaticu Lauru, koju posao vraća na malo tropsko ostrvo na kojem je odrasla. Da bi ostvarila svoje snove i postala partner u firmi, mora ubijediti svog prijatelja iz djetinjstva, Čipa, da zamijeni svog djeda milijardera na čelu kompanije koju je osnovao.

Kroz zabavne izazove i nepredvidive trenutke, Laura i Čip postepeno mijenjaju svoj odnos i sve više se približavaju jedno drugom iskušavajući čari ljubavi.

'Ta moja mala ljubav' nedjelja u 22 časa i 30 minuta.

ATV

najbolji filmovi

strani filmovi

vikend

