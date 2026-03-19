Ova zemlja je deveti put zaredom proglašena za najsrećniju na svijetu

19.03.2026

08:01

Ова земља је девети пут заредом проглашена за најсрећнију на свијету

Finska je i ove godine proglašena za najsrećniju zemlju na svijetu, deveti put zaredom, saopštio je Centar za istraživanje blagostanja na Univerzitetu u Oksfordu, koji je objavio najnoviji Izvještaj o svjetskoj sreći.

Kako se navodi, Izvještaj pruža uvid u stanje zadovoljstva i percipiranog kvaliteta života ljudi širom svijeta.

Procena uključuje faktore kao što su ekonomski učinak zemlje, zdravlje, osjećaj slobode, velikodušnost njenih ljudi i percepcija korupcije.

Druga zemlja na listi je Island, a slijede Danska, Kostarika i Švedska.

Među prvih deset još su i Norveška, Holandija, Izrael, Luksemburg i Švajcarska.

Na listi je ukupno 147 zemalja, a na dnu je Avganistan.

Srbija je zauzela 30. mjesto, što predstavlja najbolji plasman zemlje na listi srećnih zemalja.

Najgori plasman Srbije bio je 118. mjesto 2011. godine i od tada je plasman na listi u stalnom porastu.

Kada su pomenuti faktori u pitanju, Srbija se najbolje rangira po pitanju takozvane "društvene podrške" i zauzima osmo mjesto.

Društvena podrška definiše se kao odgovor na pitanje "Ako ste bili u nevolji, da li imate rođake ili prijatelje na koje možete računati da vam pomognu kad god vam zatrebaju, ili ne", navodi se u izvještaju.

Srbija najslabiji rejting ima u kategoriji "percepcija korupcije", gdje je 103. na listi.

Što se tiče zemalja bivše Jugoslavije, Slovenija je 18. na listi najsrećnijih zemalja svijeta, BiH 47, Crna Gora 60, Hrvatska 70, a Sjeverna Makedonija 82. na listi.

