Ova zemlja je deveti put zaredom proglašena za najsrećniju na svijetu

Finska je i ove godine proglašena za najsrećniju zemlju na svijetu, deveti put zaredom, saopštio je Centar za istraživanje blagostanja na Univerzitetu u Oksfordu, koji je objavio najnoviji Izvještaj o svjetskoj sreći.

Kako se navodi, Izvještaj pruža uvid u stanje zadovoljstva i percipiranog kvaliteta života ljudi širom svijeta.

Društvo Vremenski obrt: Od sunčanih intervala do olujnih udara vjetra

Procena uključuje faktore kao što su ekonomski učinak zemlje, zdravlje, osjećaj slobode, velikodušnost njenih ljudi i percepcija korupcije.

Druga zemlja na listi je Island, a slijede Danska, Kostarika i Švedska.

Među prvih deset još su i Norveška, Holandija, Izrael, Luksemburg i Švajcarska.

Na listi je ukupno 147 zemalja, a na dnu je Avganistan.

Zdravlje Krvarenje desni može biti znak ozbiljnog problema

Srbija je zauzela 30. mjesto, što predstavlja najbolji plasman zemlje na listi srećnih zemalja.

Najgori plasman Srbije bio je 118. mjesto 2011. godine i od tada je plasman na listi u stalnom porastu.

Kada su pomenuti faktori u pitanju, Srbija se najbolje rangira po pitanju takozvane "društvene podrške" i zauzima osmo mjesto.

Društvena podrška definiše se kao odgovor na pitanje "Ako ste bili u nevolji, da li imate rođake ili prijatelje na koje možete računati da vam pomognu kad god vam zatrebaju, ili ne", navodi se u izvještaju.

Društvo Tužna sudbina srpskih dobitnika loto sedmice

Srbija najslabiji rejting ima u kategoriji "percepcija korupcije", gdje je 103. na listi.

Što se tiče zemalja bivše Jugoslavije, Slovenija je 18. na listi najsrećnijih zemalja svijeta, BiH 47, Crna Gora 60, Hrvatska 70, a Sjeverna Makedonija 82. na listi.