Zašto nikada ne viđamo mlade golubove?! Ovo pitanje muči mnoge ljude, a evo odgovora

18.03.2026

17:37

Зашто никада не виђамо младе голубове?! Ово питање мучи многе људе, а ево одговора
Golubove često nazivaju “letećim pacovima”, a oni predstavljaju svakodnevicu u gotovo svakom gradu. Ipak, mnogi ljudi i danas se pitaju zašto gotovo nikada ne vide njihove mladunce.

Ovo naizgled jednostavno pitanje nedavno je dospjelo u centar pažnje društvenih mreža, a pošto je objava korisnice Sanije Sajed, na platformi X, za kratko vrijeme “prikupila” više od dva miliona pregleda, prenosi Telegraf.

Roditelji ih hrane i njeguju

Sanija je napisala: “Gdje golubovi kriju svoju djecu? Svaki golub kojeg sam ikada vidjela je odrastao. Nikada nisam vidjela bebu, i to me zaista muči”.

Objava je počela da se širi na mrežama, a korisnici su pokušavali da odgonetnu misteriju. Odgovor leži u načinu na koji se ove ptice razmnožavaju i podižu mlade, prenosi Daily Mail.

Naime, ptići ostaju u gnezdu i do mjesec i po dana prije nego što prvi put izađu u svijet. Za to vrijeme, roditelji ih hrane i njeguju, što nije slučaj kod svih ptica.

Gradovi pružaju golubovima zamjenu za prirodna staništa - od krovova i ivica zgrada, preko klima-uređaja, pa sve do mostova i napuštenih objekata. Upravo zbog toga njihova gnijezda ostaju skrivena od pogleda prolaznika.

Monogamne ptice

Dakle, građani rijetko imaju priliku da vide ova gnijezda, koja su često jednostavna i djeluju krhko, kao i jaja koja podsjećaju na manju verziju kokošijih. Još ređe se mogu videti mladi golubovi, prekriveni rijetkim žućkastim paperjem i nespretni u pokretima.

Zanimljivo je da mužjak i ženka zajedno brinu o mladima, hraneći ih “golubijim mlijekom”. Ova supstanca, nalik na gustu kašu, proizvodi se u proširenom dijelu jednjaka oba roditelja i bogata je mastima, proteinima i antioksidansima, što omogućava izuzetno brz rast mladunaca.

Golubovi su monogamne ptice i često ostaju sa istim partnerom dugo, ponekad i do kraja života. Razmnožavaju se tokom cijele godine, a ženka obično polaže dva jaja - jednu do dvije nedjelje nakon parenja. Oba roditelja naizmjenično leže na njima, što traje između 16 i 19 dana.

