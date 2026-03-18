Provjerite imate li ih u ladici: Stari telefoni eksplodirali na tržištu, hiljade evra za ove modele

Zaboravljeni mobilni telefoni koji godinama skupljaju prašinu po ladicama danas sve češće postaju neočekivani izvor zarade. Tržište retro tehnologije u 2026. godini doživljava pravi procvat, a interes za stare mobilne uređaje raste brže nego ikad.

Nekadašnji telefoni koji su služili isključivo za pozive i poruke sada se vraćaju na scenu kao poželjni kolekcionarski predmeti, a pojedini modeli postižu cijene koje iznenađuju i najiskusnije poznavaoce tehnološke istorije.

Nije slučajno

Rast popularnosti retro uređaja nije slučajan. Kako se moderni pametni telefoni (smartphone) pretvaraju u sve kompleksnije, skuplje i osjetljivije uređaje, dio korisnika okreće se nostalgiji i jednostavnosti. Stari mobilni telefoni nude ono što današnji često nemaju: dugotrajnu bateriju, pouzdanost, izdržljivost i potpuni izostanak digitalnih distrakcija. No iznad svega, oni nose emocionalnu vrijednost, podsjećaju na vrijeme kada je tehnologija bila jednostavnija, a mobilni telefon nije bio produžetak života, nego alat.

Upravo zato kolekcionarsko tržište posljednjih godina snažno raste. Uređaji koji su odavno nestali iz prodaje više nisu samo komadi plastike iz prošlosti, nego tehnološke relikvije koje se prodaju za iznenađujuće visoke iznose.

Početak mobilne ere

Posebno se ističu modeli koji su obilježili svoje vrijeme ili postali dio pop-kulture. Nokija 8110 (Nokia 8110), poznata kao „telefon iz Matriksa (The Matrix)“, danas je jedan od najtraženijih retro uređaja, ne samo zbog svog karakterističnog zakrivljenog oblika, nego i zbog simbolike koju nosi.

Motorola 8000x (Motorola DynaTAC 8000X), jedan od prvih pravih mobilnih telefona, predstavlja početak mobilne ere i zbog toga ima gotovo muzejski status. Kultna Nokija 3310 (Nokia 3310), iako nekada svuda prisutna, danas je sve rijeđa u savršeno očuvanom stanju, a upravo takvi primjerci postižu najviše cijene.

Vrijednost starog mobilnog telefona ne određuje samo model, nego i njegovo stanje. Uređaji bez ogrebotina, s originalnom bojom i funkcionalnim tasterima, vrijede znatno više od oštećenih primjeraka.

Još veću vrijednost donosi kompletna oprema — originalna kutija, punjač, slušalice i uputstva mogu višestruko povećati cijenu. Kolekcionari posebno cijene uređaje koji su ostali u izvornom stanju, bez ikakvih modifikacija, a ograničene serije ili rijetke boje dodatno podižu potražnju.

Istorijski značaj igra jednako važnu ulogu. Motorola Razr V3 (Motorola Razr V3) nije bila samo mobilni telefon, nego simbol elegancije i tehnološkog napretka ranih 2000-ih.

Rani ajfon na cijeni

Prva generacija Epl ajfona (Apple iPhone) označila je početak moderne ere pametnih telefona i danas se smatra jednim od najvažnijih uređaja u istoriji tehnologije.

Zbog toga su rani ajfon modeli, posebno nekorišteni primjerci u originalnom pakovanju, među najtraženijim kolekcionarskim komadima.

Zanimljivo je da vrijednost ne nose samo klasični mobilni telefoni. Satelitski telefoni, nekada korišćeni u ekstremnim uslovima ili na područjima bez signala, danas su simbol ekskluzivnosti i posebnosti. Njihova rijetkost i specifična namjena čine ih atraktivnim za kolekcionare koji traže nešto drugačije i neobično.

Sve to dovelo je do toga da stari mobilni telefoni postaju prava investicija. Uređaji koji su se nekada mogli kupiti za sitan novac danas vrijede stotine, pa čak i hiljade evra. Modeli poput Nokije 3310 ili Motorole Razr sve se više smatraju tehnološkim artefaktima, a njihova vrijednost raste kako ih je sve manje na tržištu. Čak i neispravan uređaj može imati vrijednost ako je dovoljno rijedak ili vizuelno zanimljiv.

(Slobodna Dalmacija)