Mask popustio pod pritiskom: Evo kako da zabranite Groku da vam "dira" fotografije

Korisnici su sada u mogućnosti da spriječe Grok da koristi njihove fotografije za obuku ili modifikaciju, ali i ovdje postoji začkoljica.

Nakon brojnih kritika na račun privatnosti korisnika, društvena mreža X (nekadašnji Tviter) konačno je uvela funkciju koja omogućava korisnicima da spriječe AI četbot Grok da koristi njihove fotografije za obuku ili modifikaciju. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovo rješenje nije idealno.

Korisnici sada u podešavanjima profila mogu pronaći opciju koja eksplicitno zabranjuje platformi da koristi vizuelni sadržaj (fotografije i video snimke) za "učenje" vještačke inteligencije. Ovo dolazi nakon kontroverzi gdje je Grok generisao fotorealistične, a često i problematične slike na osnovu korisničkih podataka.

Iako na prvi pogled djeluje kao pobjeda za privatnost, tehnološki analitičari ističu nekoliko ključnih nedostataka:

Opcija je "Opt-out", a ne "Opt-in": To znači da je funkcija automatski uključena. Ukoliko sami ne uđete u podešavanja i ne isključite je, X podrazumeva da ima vašu dozvolu za korišćenje vaših slika.

Nauka i tehnologija Mask pozvan na ispitivanje u tužilaštvo

Šta je sa starim objavama: Još uvijek nije potpuno jasno da li se ova zabrana odnosi retroaktivno na sav sadržaj koji je Grok već "indeksirao" i iskoristio za trening modela u prethodnim mjesecima.

Samo za veb korisnike: Za sada se čini da je opciju najlakše pronaći putem desktop verzije sajta, dok mobilne aplikacije na određenim operativnim sistemima i dalje kasne sa ažuriranjem ovih podešavanja.

Kako da zaštitite svoje slike?

Da biste proverili status ove opcije, potrebno je da odete u u Settings and privacy -> Privacy and safety -> Grok, a potom odštiklirajte polje koje dozvoljava korišćenje vaših podataka i medija za obuku AI modela.

Ovaj potez Ilona Maska dolazi u trenutku kada se EU regulatori sve strože ophode prema tehnološkim gigantima zbog načina na koji prikupljaju podatke za razvoj vještačke inteligencije bez jasnog pristanka korisnika.

(b92)