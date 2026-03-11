Logo
Large banner

Mask popustio pod pritiskom: Evo kako da zabranite Groku da vam "dira" fotografije

Izvor:

B92

11.03.2026

08:30

Komentari:

0
Илон Маск
Foto: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber

Korisnici su sada u mogućnosti da spriječe Grok da koristi njihove fotografije za obuku ili modifikaciju, ali i ovdje postoji začkoljica.

Nakon brojnih kritika na račun privatnosti korisnika, društvena mreža X (nekadašnji Tviter) konačno je uvela funkciju koja omogućava korisnicima da spriječe AI četbot Grok da koristi njihove fotografije za obuku ili modifikaciju. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovo rješenje nije idealno.

Korisnici sada u podešavanjima profila mogu pronaći opciju koja eksplicitno zabranjuje platformi da koristi vizuelni sadržaj (fotografije i video snimke) za "učenje" vještačke inteligencije. Ovo dolazi nakon kontroverzi gdje je Grok generisao fotorealistične, a često i problematične slike na osnovu korisničkih podataka.

Iako na prvi pogled djeluje kao pobjeda za privatnost, tehnološki analitičari ističu nekoliko ključnih nedostataka:

Opcija je "Opt-out", a ne "Opt-in": To znači da je funkcija automatski uključena. Ukoliko sami ne uđete u podešavanja i ne isključite je, X podrazumeva da ima vašu dozvolu za korišćenje vaših slika.

Ilon Mask

Nauka i tehnologija

Mask pozvan na ispitivanje u tužilaštvo

Šta je sa starim objavama: Još uvijek nije potpuno jasno da li se ova zabrana odnosi retroaktivno na sav sadržaj koji je Grok već "indeksirao" i iskoristio za trening modela u prethodnim mjesecima.

Samo za veb korisnike: Za sada se čini da je opciju najlakše pronaći putem desktop verzije sajta, dok mobilne aplikacije na određenim operativnim sistemima i dalje kasne sa ažuriranjem ovih podešavanja.

Kako da zaštitite svoje slike?

Da biste proverili status ove opcije, potrebno je da odete u u Settings and privacy -> Privacy and safety -> Grok, a potom odštiklirajte polje koje dozvoljava korišćenje vaših podataka i medija za obuku AI modela.

Ovaj potez Ilona Maska dolazi u trenutku kada se EU regulatori sve strože ophode prema tehnološkim gigantima zbog načina na koji prikupljaju podatke za razvoj vještačke inteligencije bez jasnog pristanka korisnika.

(b92)

Podijeli:

Tagovi :

Grok

Ilon Mask

Mobilni telefon

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Илон Маск

Ekonomija

Ono što Mask vidi kao sljedeći veliki globalni problem, većina još ne primjećuje

4 sedm

0
Маск у Давосу

Svijet

Mask nudi odbranu svima koji razobliče Epstina

4 sedm

0
Маск у Давосу

Nauka i tehnologija

Masku više nije prioritet Mars, ovo je nova meta za naseljavanje

4 sedm

0
Епстајн вечера

Svijet

Epstajnov imejl iz 2015: „Večeras sam sa Maskom, Tilom i Zakerbergom“

1 mj

0

Više iz rubrike

Миш

Nauka i tehnologija

Nevjerovatno! Naučnici rekonstruisali filmove iz mozgova miševa

2 h

0
Инстаграм ће обавјештавати родитеље ако дјеца буду претраживала информације о самоубиству

Nauka i tehnologija

Instagram će obavještavati roditelje ako djeca budu pretraživala informacije o samoubistvu

17 h

0
Мјесец планета

Nauka i tehnologija

Otkriveno koju će planetu Rusija istraživati poslije Mjeseca

23 h

0
Екстензија за Google Chrome постала злонамјерна након преноса власништва

Nauka i tehnologija

Ekstenzija za Google Chrome postala zlonamjerna nakon prenosa vlasništva

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Trivićka ćuti, Narodni front se obračunava sa Nebojšom Vukanovićem

10

01

U Banjaluci uhapšene četiri osobe zbog droge

10

01

Iran objavio spisak meta za gađanje: Ugrožena sjedišta svjetski poznatih kompanija

09

59

Stigle prve kazne za pumpadžije zbog cijena goriva

09

48

Georgina Rodrigez privatnim avionom napustila Rijad!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner