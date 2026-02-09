Logo
Large banner

Mask nudi odbranu svima koji razobliče Epstina

Izvor:

Tanjug

09.02.2026

17:46

Komentari:

0
Маск у Давосу
Foto: Tanjug / AP / Markus Schreiber

Američki milijarder i vlasnik kompanija "Tesla" i "Spejs iks" Ilon Mask izjavio je da je spreman da plati troškove odbrane svima koji "govore istinu" o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu i zbog toga se suoče sa tužbama.

Maskova izjava uslijedila je nakon objavljivanja novog promotivnog videa u kojem se pojavljuju žrtve seksualnih zločina za koje je optužen pokojni finansijer Džefri Epstin, prenosi Forbs.

Mask je reagovao na objavu američkog političkog komentatora Meta Volša, koji je doveo u pitanje motive žrtava i pozvao ih da javno iznesu imena navodnih zlostavljača bez straha od tužbi.

"Platiću odbranu svakome ko govori istinu o ovome i zbog toga bude tužen", napisao je Mask na društvenoj mreži Iks, ne precizirajući na koji način bi se utvrđivalo šta predstavlja "istinu".

Video je objavila organizacija za borbu protiv trgovine ljudima "Svet bez eksploatacije" (World Without Exploitation), povodom Superboula, a podijelilo ga je više američkih kongresmena.

Доктор болница

Hronika

Oglasila se majka djevojčice koja je preminula nakon operacije krajnika: ''Želimo da znamo istinu''

U snimku se navodi da oko tri miliona dokumenata povezanih sa slučajem Epstin još nije objavljeno, dok žrtve poručuju američkoj državnoj tužiteljki Pam Bondi da je "vrijeme za istinu".

Američko Ministarstvo pravde objavilo je nedavno novu seriju dokumenata o Epstinu, u kojima se pominje i Maskova ranija komunikacija sa osuđenim seksualnim prestupnikom.

Mask je prethodno naveo da je imao "minimalan kontakt" sa Epstinom i da je odbio pozive da posjeti njegovo privatno ostrvo.

Takođe je istakao da je podržavao objavljivanje svih dokumenata u tom slučaju.

Podijeli:

Tagovi:

Ilon Mask

Džefri Epstajn

odbrana

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Горица Додик: Џаба помоћ Шмита, народ поручио да се овдје Србин пита

Republika Srpska

Gorica Dodik: Džaba pomoć Šmita, narod poručio da se ovdje Srbin pita

30 min

0
Огласила се мајка дјевојчице која је преминула након операције крајника: ''Желимо да знамо истину''

Hronika

Oglasila se majka djevojčice koja je preminula nakon operacije krajnika: ''Želimo da znamo istinu''

31 min

0
Поскупљење кафе мијења навике потрошача

Društvo

Poskupljenje kafe mijenja navike potrošača

35 min

0
Priština Kosovo

Srbija

Sud u Prištini odbacio žalbe, večeras potvrda konačnih rezultata izbora

36 min

0

Više iz rubrike

Мачка сама ушла у воз и кренула на путовање

Svijet

Mačka sama ušla u voz i krenula na putovanje

55 min

0
"Макрон прави представу"

Svijet

"Makron pravi predstavu"

1 h

0
Нестанак дјечака шокирао Аустралију: Полиција више не вјерује да је жив

Svijet

Nestanak dječaka šokirao Australiju: Policija više ne vjeruje da je živ

1 h

0
Рјабков: Постоји идеја о одржавању састанка Путина и Трампа

Svijet

Rjabkov: Postoji ideja o održavanju sastanka Putina i Trampa

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

13

Poljoprivrednici FBiH: Zabraniti uvoz mlijeka

18

04

Idealna frizura prema obliku lica: Otkrijte šta je najbolji izbor za vas

18

04

Nesreća u Banjaluci: Pješaka udarilo auto

18

01

Objavljena mapa: U ovim gradovima BiH Lidl otvara prodavnice

17

53

Dječak zadobio teške opekotine zbog TikTok trenda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner