Mask nudi odbranu svima koji razobliče Epstina

Američki milijarder i vlasnik kompanija "Tesla" i "Spejs iks" Ilon Mask izjavio je da je spreman da plati troškove odbrane svima koji "govore istinu" o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu i zbog toga se suoče sa tužbama.

Maskova izjava uslijedila je nakon objavljivanja novog promotivnog videa u kojem se pojavljuju žrtve seksualnih zločina za koje je optužen pokojni finansijer Džefri Epstin, prenosi Forbs.

Mask je reagovao na objavu američkog političkog komentatora Meta Volša, koji je doveo u pitanje motive žrtava i pozvao ih da javno iznesu imena navodnih zlostavljača bez straha od tužbi.

"Platiću odbranu svakome ko govori istinu o ovome i zbog toga bude tužen", napisao je Mask na društvenoj mreži Iks, ne precizirajući na koji način bi se utvrđivalo šta predstavlja "istinu".

Video je objavila organizacija za borbu protiv trgovine ljudima "Svet bez eksploatacije" (World Without Exploitation), povodom Superboula, a podijelilo ga je više američkih kongresmena.

Hronika Oglasila se majka djevojčice koja je preminula nakon operacije krajnika: ''Želimo da znamo istinu''

U snimku se navodi da oko tri miliona dokumenata povezanih sa slučajem Epstin još nije objavljeno, dok žrtve poručuju američkoj državnoj tužiteljki Pam Bondi da je "vrijeme za istinu".

Američko Ministarstvo pravde objavilo je nedavno novu seriju dokumenata o Epstinu, u kojima se pominje i Maskova ranija komunikacija sa osuđenim seksualnim prestupnikom.

Mask je prethodno naveo da je imao "minimalan kontakt" sa Epstinom i da je odbio pozive da posjeti njegovo privatno ostrvo.

Takođe je istakao da je podržavao objavljivanje svih dokumenata u tom slučaju.