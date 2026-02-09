Logo
Large banner

Sud u Prištini odbacio žalbe, večeras potvrda konačnih rezultata izbora

Izvor:

Tanjug

09.02.2026

17:38

Komentari:

0
Priština Kosovo
Foto: Denis Sllovinja/Pexels

Vrhovni sud u Prištini odbacio je kao neosnovane šest žalbi podnesenih protiv odluka izbornog panela za žalbe i predstavke na konačne rezultate izbora za skupštinu privremenih institucija održanih 28. decembra, a centralna izborna komisija će večeras potvrditi konačne rezultate izbora.

Sud je utvrdio da nijedna od šest žalbi nije potkrijepljena konkretnim dokazima.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

Određen pritvor osumnjičenom za teško ubistvo žene u Nišu

Sud je odbacio žalbe Ujedinjene Romske partije Kosova, koalicije PAI – PDAK – LPB, žalbu Emilije Redžepi, žalbu Nove demokratske stranke iz Prizrena i Demokratske partije Kosova.

CIK će večeras potvrditi konačne rezultate vanrednih izbora za skupštinu privremenih institucija održanih 28. decembra 2025. godine.

hitna pomoc

Hronika

Užas: Tinejdžer pao kroz prozor škole

Portparol CIK-a Valjmir Eljezi izjavio je da će sljedeći sastanak CIK-a biti održan u 18.00 časova, a da je na dnevnom redu potvrđivanje konačnih rezultata izbora.

Podijeli:

Tagovi:

Priština

izbori

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мачка сама ушла у воз и кренула на путовање

Svijet

Mačka sama ušla u voz i krenula na putovanje

55 min

0
Пјевачица Џејла Рамовић

Scena

Otkrivena tajna Džejle Ramović koju je samo porodica znala

58 min

0
Плаћају грађанима да престану пушити

Region

Plaćaju građanima da prestanu pušiti

1 h

0
Родитељи дјечака који је убио вршњака ножем негирали кривицу

Hronika

Roditelji dječaka koji je ubio vršnjaka nožem negirali krivicu

1 h

0

Više iz rubrike

Дјевојчица умрла након операције крајника: Познати детаљи трагедије

Srbija

Djevojčica umrla nakon operacije krajnika: Poznati detalji tragedije

1 h

0
Operacija, operaciona sala

Srbija

Djevojčica preminula nakon operacije krajnika

2 h

0
Тужилаштво тражи казну од 45 година затвора за Хашима Тачија

Srbija

Tužilaštvo traži kaznu od 45 godina zatvora za Hašima Tačija

6 h

0
Бачена бомба на познату винотеку: Драма на Врачару

Srbija

Bačena bomba na poznatu vinoteku: Drama na Vračaru

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

13

Poljoprivrednici FBiH: Zabraniti uvoz mlijeka

18

04

Idealna frizura prema obliku lica: Otkrijte šta je najbolji izbor za vas

18

04

Nesreća u Banjaluci: Pješaka udarilo auto

18

01

Objavljena mapa: U ovim gradovima BiH Lidl otvara prodavnice

17

53

Dječak zadobio teške opekotine zbog TikTok trenda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner