Sud u Prištini odbacio žalbe, večeras potvrda konačnih rezultata izbora

Tanjug
09.02.2026
17:38
Vrhovni sud u Prištini odbacio je kao neosnovane šest žalbi podnesenih protiv odluka izbornog panela za žalbe i predstavke na konačne rezultate izbora za skupštinu privremenih institucija održanih 28. decembra, a centralna izborna komisija će večeras potvrditi konačne rezultate izbora.
Sud je utvrdio da nijedna od šest žalbi nije potkrijepljena konkretnim dokazima.
Sud je odbacio žalbe Ujedinjene Romske partije Kosova, koalicije PAI – PDAK – LPB, žalbu Emilije Redžepi, žalbu Nove demokratske stranke iz Prizrena i Demokratske partije Kosova.
CIK će večeras potvrditi konačne rezultate vanrednih izbora za skupštinu privremenih institucija održanih 28. decembra 2025. godine.
Portparol CIK-a Valjmir Eljezi izjavio je da će sljedeći sastanak CIK-a biti održan u 18.00 časova, a da je na dnevnom redu potvrđivanje konačnih rezultata izbora.
