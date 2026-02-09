Mačka sama ušla u voz i krenula na putovanje

Jedna mačka putovala je sama vozom do Bremena, bez karte i bez svojih vlasnika, saopštila je njemačka savezna policija.

Prema navodima policije, mačka je ušla u regionalni voz u mjestu Berne u Donjoj Saksoniji u petak, 6. februara, prenose njemački mediji.

Po dolasku u Bremen, policajci su mački dali vodu, a zatim je predali lokalnoj organizaciji za pomoć mačkama.

Dan kasnije, mačka je vraćena svojim vlasnicima.

Policija je navela da se životinja ponašala prijateljski i da je bila u rukama jednog od službenika dok je prevožena do policijske stanice.

Vlasnici su dodali da ovo nije prvi put da crno-bijela mačka koristi regionalne vozove.

"Iako se očigledno radi o putniku koji je više puta putovao, ne očekuju je bilo kakve posljedice", navodi se šaljivo u saopštenju.

Putovanje ove mačke u "svojoj režiji" nije jedinstveno ni u Njemačkoj ni u svijetu - jedan labrador je 2023. godine putovao sam vozom od Braunšvajga do Salcgitera, u Donjoj Saksoni, nakon što se voz zatvorio, a vlasnik ostao na peronu, a u Velikoj Britaniji, 2024. godine, dvije vjeverice su izazvale haos u vozu od Redinga do aerodroma Getvik zbog čega je vožnja prekinuta.

U Hongkongu 2021., divlja svinja je putovala metroom i uspjela čak i da promijeni liniju.