Logo
Large banner

Budžet Crne Gore oštećen za pola miliona evra

Izvor:

SRNA

09.02.2026

17:09

Komentari:

0
Застава Црна Гора
Foto: Pexels

Osnovno tužilaštvo u Podgorici podnijelo je optužnicu protiv pet fizičkih i četiri pravna lica zbog produžene utaje poreza i doprinosa, čime je budžet Crne Gore oštećen za više od 536.000 evra.

Pred Osnovnim sudom u Podgorici fizička lica čiji su inicijali R.G, M.B, D.B, J.M. i J.P i pravna lica DOO "P", DOO "E.t:", DOO "M.K" i DOO "A.B.T"/ optužena su za produženo krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

Емануел Макрон 06092025

Svijet

"Makron pravi predstavu"

U saopštenju Tužilaštva se navodi da su okrivljeni, djelujući u ime pravnih lica, a u namjeri da izbjegnu plaćanje poreza i ostvare imovinsku korist, davali lažne podatke nadležnom poreskom organu o stečenim prihodima, te su tako oštetili budžet Crne Gore za iznos od 536.382 evra.

Podijeli:

Tagovi:

Crna Gora

budžet

Optužnica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

"Макрон прави представу"

Svijet

"Makron pravi predstavu"

1 h

0
Нестанак дјечака шокирао Аустралију: Полиција више не вјерује да је жив

Svijet

Nestanak dječaka šokirao Australiju: Policija više ne vjeruje da je živ

1 h

0
Ужас у Сарајеву: Дјецу тјерали на просјачење, кажњавали их ако не донесу 50 КМ

Hronika

Užas u Sarajevu: Djecu tjerali na prosjačenje, kažnjavali ih ako ne donesu 50 KM

1 h

0
Линдзи Вон тајно оперисана други пут

Ostali sportovi

Lindzi Von tajno operisana drugi put

1 h

0

Više iz rubrike

У набујалој ријеци пронађени дијелови аутомобила и саобраћајна дозвола: Потрага се наставља сутра

Region

U nabujaloj rijeci pronađeni dijelovi automobila i saobraćajna dozvola: Potraga se nastavlja sutra

1 h

0
Лутрија листић

Region

Gasi se državna lutrija nakon 76 godina rada

2 h

0
Болница Добој-операција

Region

Žena umrla nakon rutinske operacije, sprovodi se istraga

5 h

0
Генијално такмичење: Одбаците пушење и освојите скоро 800 КМ

Region

Genijalno takmičenje: Odbacite pušenje i osvojite skoro 800 KM

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

04

Idealna frizura prema obliku lica: Otkrijte šta je najbolji izbor za vas

18

04

Nesreća u Banjaluci: Pješaka udarilo auto

18

01

Objavljena mapa: U ovim gradovima BiH Lidl otvara prodavnice

17

53

Dječak zadobio teške opekotine zbog TikTok trenda

17

53

U prevrtanju čamca spašene samo dvije osobe: Među poginulima ima i djece

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner