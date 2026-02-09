Budžet Crne Gore oštećen za pola miliona evra

Osnovno tužilaštvo u Podgorici podnijelo je optužnicu protiv pet fizičkih i četiri pravna lica zbog produžene utaje poreza i doprinosa, čime je budžet Crne Gore oštećen za više od 536.000 evra.

Pred Osnovnim sudom u Podgorici fizička lica čiji su inicijali R.G, M.B, D.B, J.M. i J.P i pravna lica DOO "P", DOO "E.t:", DOO "M.K" i DOO "A.B.T"/ optužena su za produženo krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

U saopštenju Tužilaštva se navodi da su okrivljeni, djelujući u ime pravnih lica, a u namjeri da izbjegnu plaćanje poreza i ostvare imovinsku korist, davali lažne podatke nadležnom poreskom organu o stečenim prihodima, te su tako oštetili budžet Crne Gore za iznos od 536.382 evra.