Genijalno takmičenje: Odbacite pušenje i osvojite skoro 800 KM

Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije Republike Hrvatske, s ciljem promovisanja zdravih životnih odabira i podrška prestanku pušenja, javno objavljuje takmičenje "Pušenje odbaci, lovu nabaci!"

Takmičenje je namijenjen svim punoljetnim pušačima (ženama i muškarcima), s prebivalištem na području Požeško-slavonske županije, koji su spremni pokušati prestati pušiti i održati apstinenciju u trajanju od trideset dana, počevši s prvim danom korizme 18. februara 2026. godine, a zaključno s 19. marta 2026. godine.

Prijave će biti otvorene od 9. februara 2026. do uključivo 18. februara 2026. godine.

Uslov za učestvovanje u takmičenju je da je kandidat svakodnevni pušač duhana i/ili konzument duhanskih i/ili nikotinskih proizvoda, sa "stažom" od najmanje godinu dana.

Kandidat lično popunjava prijavu za učestvovanje u takmičenju te obavezno predlaže jednu osobu - člana porodice, kao svjedoka prestanka pušenja.

Pobjednici takmičenja odlučiće se izvlačenjem između svih prijavljenih kandidata koji će udovoljiti uslovima te će apstinirati od duhana i nikotina u trajanju od mjesec dana.

Javno izvlačenje te dod‌jela svih nagrada planirani su za 19. marta 2026. godine.

Pobjednik takmičenja biće nagrađen poklon bonom u iznosu od 400 evra (782,32 KM), a biće podijeljeno i još devet nagrada drugog reda u obliku poklon bona u iznosu od 100 evra (195,58) svaki.