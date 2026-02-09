Logo
Large banner

Genijalno takmičenje: Odbacite pušenje i osvojite skoro 800 KM

09.02.2026

12:01

Komentari:

0
Генијално такмичење: Одбаците пушење и освојите скоро 800 КМ

Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije Republike Hrvatske, s ciljem promovisanja zdravih životnih odabira i podrška prestanku pušenja, javno objavljuje takmičenje "Pušenje odbaci, lovu nabaci!"

Takmičenje je namijenjen svim punoljetnim pušačima (ženama i muškarcima), s prebivalištem na području Požeško-slavonske županije, koji su spremni pokušati prestati pušiti i održati apstinenciju u trajanju od trideset dana, počevši s prvim danom korizme 18. februara 2026. godine, a zaključno s 19. marta 2026. godine.

Prijave će biti otvorene od 9. februara 2026. do uključivo 18. februara 2026. godine.

Полиција ФБиХ

Hronika

Pucnjava u BiH: Muškarac povrijeđen, jedna osoba uhapšena

Uslov za učestvovanje u takmičenju je da je kandidat svakodnevni pušač duhana i/ili konzument duhanskih i/ili nikotinskih proizvoda, sa "stažom" od najmanje godinu dana.

Kandidat lično popunjava prijavu za učestvovanje u takmičenju te obavezno predlaže jednu osobu - člana porodice, kao svjedoka prestanka pušenja.

Pobjednici takmičenja odlučiće se izvlačenjem između svih prijavljenih kandidata koji će udovoljiti uslovima te će apstinirati od duhana i nikotina u trajanju od mjesec dana.

rotacija policija rs mup rs

Hronika

Opirao se hapšenju, povrijedio dva policajca

Javno izvlačenje te dod‌jela svih nagrada planirani su za 19. marta 2026. godine.

Pobjednik takmičenja biće nagrađen poklon bonom u iznosu od 400 evra (782,32 KM), a biće podijeljeno i još devet nagrada drugog reda u obliku poklon bona u iznosu od 100 evra (195,58) svaki.

Podijeli:

Tagovi:

Hrvatska

pušenje

takmičenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик: Од опозиције се чуло оно што се ријетко виђа у политици, за пораз окривили грађане

Republika Srpska

Dodik: Od opozicije se čulo ono što se rijetko viđa u politici, za poraz okrivili građane

1 h

2
Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац

Ekonomija

Ovo je mapa gradova u kojima se otvara Lidl u BiH

1 h

0
Колико кошта квадрат стана у Бањалуци?

Banja Luka

Koliko košta kvadrat stana u Banjaluci?

1 h

0
Вулић: СНСД побјеђује и гради, а опозиција без плана и резултата вјечити губитник

Republika Srpska

Vulić: SNSD pobjeđuje i gradi, a opozicija bez plana i rezultata vječiti gubitnik

1 h

1

Više iz rubrike

Дјевојка колима слетјела у Морачу, више људи било у ауту?

Region

Djevojka kolima sletjela u Moraču, više ljudi bilo u autu?

1 h

0
Дора Лукић

Region

Tragična smrt srednjoškolke u Zagrebu spasila pet života

20 h

0
Смртић, село у Хрватској

Region

Hrvatsko selo u kom je živjelo 95 odsto Srba ima jezivo ime

21 h

0
Све већи проблем, потрага почиње раније: Хрватској недостаје 65.000 радника

Region

Sve veći problem, potraga počinje ranije: Hrvatskoj nedostaje 65.000 radnika

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

37

Zaharova: Zapad neće da otkrije pravo lice kijevskog fašizma

12

18

Talas ekstremne hladnoće zahvatio Evropu

12

07

Zašto na grobu Nebojše Glogovca nije smio da stoji krst?

12

01

Genijalno takmičenje: Odbacite pušenje i osvojite skoro 800 KM

11

47

Tužilaštvo traži kaznu od 45 godina zatvora za Hašima Tačija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner