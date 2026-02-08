Hrvatsko selo u kom je živjelo 95 odsto Srba ima jezivo ime

Kada su neobična imena sela i gradova na Balkanu u pitanju, jedno u Hrvatskoj se posebno ističe.

Sujevjerni sigurno nikad ne bi poželjeli da žive u njemu, iako je krajolik vrlo lijep i prijatan za one koji vole ruralna područja.

Ime mu je poprilično jezivo i u ljudima koji su za njega čuli izaziva snažnu nelagodu.

Selo Smrtić nalazi se u Hrvatskoj i smješteno je u opštini Gornji Bogićevci, u Brodsko-posavskoj županiji. Nalazi se na nadmorskoj visini od 136 metara i udaljeno je oko 137 kilometara od glavnog grada Zagreba. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u naselju je živjelo 292 stanovnika.

Smrtić je malo selo u ruralnom dijelu Brodsko-posavske županije, koje se nalazi blizu granice sa Bosnom i Hercegovinom. Kao i mnoga druga naselja u ovom regionu, Smrtić ima tradicionalno agrarni karakter, a stanovnici se uglavnom bave poljoprivredom i stočarstvom.

Strašno ime, ali prelijepa priroda

Iako je selo malo i nema veliki broj stanovnika, područje karakteriše miran seoski ambijent sa prirodom koja ga okružuje. Kao dio opštine Gornji Bogićevci, Smrtić je uključen u lokalne projekte i inicijative usmjerene na održavanje ruralnih zajednica i očuvanje tradicije.

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, Smrtić je imao 338 stanovnika, od kojih su 150 bili Hrvati, a 54 Srbi.

Na popisima stanovništva u Jugoslaviji od 1961. do 1991, naselje je bilo u sastavu stare opštine Nova Gradiška. Smrtić se od raspada Jugoslavije do maja 1995. godine nalazio u Republici Srpskoj Krajini. Kada je popis iz 1991. godine u pitanju, od ukupnog broja stanovnika (486), Srba je bilo čak 457.

Inače, ovo selo je dio ruralnog područja Hrvatske i karakteristično po mirnom okruženju i tradicionalnom načinu života.

Iako nema značajnih turističkih atrakcija, posjetioci mogu uživati u prirodnim ljepotama i autentičnom seoskom ambijentu.