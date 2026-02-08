Logo
Hrvatsko selo u kom je živjelo 95 odsto Srba ima jezivo ime

zena.blic

08.02.2026

15:38

0
Смртић, село у Хрватској
Foto: Screenshot / YouTube

Kada su neobična imena sela i gradova na Balkanu u pitanju, jedno u Hrvatskoj se posebno ističe.

Sujevjerni sigurno nikad ne bi poželjeli da žive u njemu, iako je krajolik vrlo lijep i prijatan za one koji vole ruralna područja.

Фолклор

Društvo

Mladi koreograf istražuje srpsku folklornu baštinu

Ime mu je poprilično jezivo i u ljudima koji su za njega čuli izaziva snažnu nelagodu.

Selo Smrtić nalazi se u Hrvatskoj i smješteno je u opštini Gornji Bogićevci, u Brodsko-posavskoj županiji. Nalazi se na nadmorskoj visini od 136 metara i udaljeno je oko 137 kilometara od glavnog grada Zagreba. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u naselju je živjelo 292 stanovnika.

Smrtić je malo selo u ruralnom dijelu Brodsko-posavske županije, koje se nalazi blizu granice sa Bosnom i Hercegovinom. Kao i mnoga druga naselja u ovom regionu, Smrtić ima tradicionalno agrarni karakter, a stanovnici se uglavnom bave poljoprivredom i stočarstvom.

Strašno ime, ali prelijepa priroda

Iako je selo malo i nema veliki broj stanovnika, područje karakteriše miran seoski ambijent sa prirodom koja ga okružuje. Kao dio opštine Gornji Bogićevci, Smrtić je uključen u lokalne projekte i inicijative usmjerene na održavanje ruralnih zajednica i očuvanje tradicije.

Жак Ланг

Svijet

Pala ostavka zbog Epstajna! Bivši ministar kulture odlazi sa prestižnog instituta

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, Smrtić je imao 338 stanovnika, od kojih su 150 bili Hrvati, a 54 Srbi.

Na popisima stanovništva u Jugoslaviji od 1961. do 1991, naselje je bilo u sastavu stare opštine Nova Gradiška. Smrtić se od raspada Jugoslavije do maja 1995. godine nalazio u Republici Srpskoj Krajini. Kada je popis iz 1991. godine u pitanju, od ukupnog broja stanovnika (486), Srba je bilo čak 457.

Inače, ovo selo je dio ruralnog područja Hrvatske i karakteristično po mirnom okruženju i tradicionalnom načinu života.

Iako nema značajnih turističkih atrakcija, posjetioci mogu uživati u prirodnim ljepotama i autentičnom seoskom ambijentu.

