Knežević: Antisrpsku Vladu treba srušiti prije 2027. godine

Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević izjavio je da "antisrpsku Vladu treba srušiti prije 2027. godine" i da Crna Gora mora na prijevremene izbore.

Knežević je rekao da nema nikakvih ambicija da bude lider srpskog naroda u Crnoj Gori, niti smatra da imam tapiju na jednog građanina koji se nacionalno izjašnjava kao Srbin.

"Nije moj problem to što me neko prepoznaje kao čovjeka koji se bori za interese i prava srpskog ili pravoslavnog naroda u Crnoj Gori i koji ne pravi razliku između Srba i Crnogoraca", naveo je Knežević za crnogorske medije.

On je istakao da taj neko prepoznaje njegovu borbu koja nije kalkulantska, već je beskompromisna i principijelna.

"Ne smatram da bilo ko u Crnoj Gori ima monopol nad biračima koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi", rekao je Knežević.