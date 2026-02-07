Tragedija u Sloveniji: Automobil udario u kuću, tri osobe poginule

07.02.2026
14:08
Komentari:0
Tri osobe su poginule, a jedna je teško povrijeđena u selu Višnje kod Ajdovščine u Sloveniji, kada je automobil u punoj brzini udario u kuću.
Nesreća se dogodila jedan sat nakon ponoći.
Vozač i suvozač na prednjem sjedištu su poginuli na licu mjesta, dok je putnik na zadnjem sjedištu preminuo u bolnici od zadobijenih povreda.
Prema prvim nalazima, do nesreće je došlo zbog neprilagođene brzine, prenosi RTV Slovenija.
Osim policije, na mjesto nesreće stigli su i spasioci i vatrogasci.
