Hrvatska srušila kapelu Vukašinu Šoškočaninu

Izvor:

Agencije

06.02.2026

17:50

Хрватска срушила капелу Вукашину Шошкочанину
Foto: screenshot

Kapelu komandantu odbrane Borova Sela Vukašinu Šoškočaninu hrvatske vlasti su uklonile poslije tri decenije.

Rušenje kapele počelo je u novembru prošle godine, a prethodilo mu je donošenje Zakona o grobljima u aprilu 2025. godine, kojim se propisuje postupak uklanjanja spomenika Srba.

Penava: Ispunjeno ključno obećanje

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava rekao je da je „konačno“ uklonjen mauzolej Šoškočaninu na području Borova Sela, navodeći da je to bilo „jedno od ključnih obećanja Domovinskog pokreta“.

Penava, koji je kapelu proglasio mauzolejem, izjavio je da je riječ o građevini koja je, kako je naveo, „veličala lik i djelo četničkog vojvode“, prenose hrvatski mediji.

Štrbac: Zakon nazvan „leks Vukašin Šoškočanin“

Direktor Dokumentaciono-informacionog centra „Veritas“ Savo Štrbac rekao je ranije da je radni naziv Zakona „leks Vukašin Šoškočanin“, kojem je porodica u Borovu Selu podigla kapelu i na njoj je stajala ploča sa imenom, prezimenom i titulom, kao i stihovi da će „na srpskoj zemlji visoko stajati srpska zastava“.

Taj natpis i ploča, pojasnio je Štrbac, odavno su razbijeni, kapela je demolirana, a Vukašinovo tijelo je odavno preneseno u Glođane kod Bača u Vojvodini.

Štrbac je podsjetio da su se hrvatske i srpske jedinice sukobile u Borovu Selu 1991. godine kod Vukovara, pri čemu je poginulo 12 hrvatskih policajaca i tri Srbina, što mnogi istoričari smatraju početkom hrvatsko-srpskog sukoba.

Vukašin Šoškočanin

Hrvatska

kapela

