Kremlj otkriva da li će nova runda mirovnih pregovora biti u SAD

Izvor:

RT Balkan

06.02.2026

18:42

Komentari:

0
Moskva/Kremlj
Foto: Tanjug/AP

Nova runda pregovora o ukrajinskom rješenju u Sjedinjenim Državama nije planirana i nije bilo razgovora o tome, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, prenose RIA Novosti.

Odgovarajući na pitanje RIA Novosti o tome da li bi nova runda pregovora o Ukrajini mogla biti održana u Sjedinjenim Državama, on je odgovorio "da nije".

Peskov je najavio da će nova runda pregovora o ukrajinskom rješenju održati uskoro, ali tačan datum i mjesto, nije precizirao.

"Još nema tačnog datuma. Ali biće uskoro", rekao je Peskov.

U četvrtak su u Abu Dabiju završeni trilateralni pregovori o Ukrajini. Portparol Kremlja je opisao trilateralne razgovore u Abu Dabiju kao "konstruktivan i složen rad" koji će se nastaviti i potvrdio da je tema budućnosti Novog START sporazuma tada pokrenuta.

Kako je istakao specijalni izaslanik američkog predsjednika Stiv Vitkof, danas su delegacije Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Rusije postigle dogovor o razmjeni 314 zarobljenika– što je prva takva razmjena u posljednjih pet mjeseci.

