Logo
Large banner

Ruski ambasador: London želi da oslabi Rusiju preko Ukrajinaca

Izvor:

SRNA

06.02.2026

17:25

Komentari:

0
Руски амбасадор: Лондон жели да ослаби Русију преко Украјинаца
Foto: Tanjug/AP

Velika Britanija nastoji da oslabi Rusiju koristeći ukrajinski narod i gura Ukrajinu da nastavi borbene operacije, izjavio je ruski ambasador u Londonu Andrej Kelin.

Kelin je za televiziju "Rusija 24" rekao da spoljna politika Velike Britanije ostaje ista kao i ranije, uz odbacivanje direktnog dijaloga sa Rusijom pod izgovorom da Moskva navodno ne želi mir u Ukrajini.

Direktor ruske Spoljne obavještajne službe /SVR/ Sergej Nariškin rekao je ranije da se od Velike Britanije i glavnih zemalja EU očekuje da iskoriste sve raspoložive poluge protiv Rusije, od sveobuhvatnih mjera ekonomske prinude do terorističkih napada.

Nariškin je istakao da nakon napada na "Sjeverni tok" britanska obavještajna služba testira granice dozvoljenog protiv EU, pripremajući sabotaže u Baltičkom i Crnom moru.

Podijeli:

Tagovi:

Ukrajina

Ruska vojna operacija 2026

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Тешке оптужбе: Још двоје држављана БиХ ухапшено у акцијама ICE-а у Америци

Svijet

Teške optužbe: Još dvoje državljana BiH uhapšeno u akcijama ICE-a u Americi

4 h

0
Британски посланик тврди да је парламент преплављен мишевима и пацовима

Svijet

Britanski poslanik tvrdi da je parlament preplavljen miševima i pacovima

4 h

0
Лавров: Кризу у ОЕБС-у произроковали поступци ЕУ и НАТО-а

Svijet

Lavrov: Krizu u OEBS-u proizrokovali postupci EU i NATO-a

5 h

0
Срећни датум вјенчања донио Русу милионе на лутрији

Svijet

Srećni datum vjenčanja donio Rusu milione na lutriji

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

17

Delegacija Republike Srpske u Bijeloj kući sa Karolin Livit

20

12

Loto rezultati 11. kolo (6. februar 2026): Izvučeni brojevi i Džoker kombinacija

20

08

Kanada otvorila konzulat na Grenlandu

20

01

Pucano na srpsku policiju u Kopnenoj zoni bezbjednosti

19

57

Serija 'Obećani život': Priča o 'Majci hrabrosti'

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner