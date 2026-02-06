Velika Britanija nastoji da oslabi Rusiju koristeći ukrajinski narod i gura Ukrajinu da nastavi borbene operacije, izjavio je ruski ambasador u Londonu Andrej Kelin.

Kelin je za televiziju "Rusija 24" rekao da spoljna politika Velike Britanije ostaje ista kao i ranije, uz odbacivanje direktnog dijaloga sa Rusijom pod izgovorom da Moskva navodno ne želi mir u Ukrajini.

Direktor ruske Spoljne obavještajne službe /SVR/ Sergej Nariškin rekao je ranije da se od Velike Britanije i glavnih zemalja EU očekuje da iskoriste sve raspoložive poluge protiv Rusije, od sveobuhvatnih mjera ekonomske prinude do terorističkih napada.

Nariškin je istakao da nakon napada na "Sjeverni tok" britanska obavještajna služba testira granice dozvoljenog protiv EU, pripremajući sabotaže u Baltičkom i Crnom moru.