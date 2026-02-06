Britanski poslanik tvrdi da je parlament preplavljen miševima i pacovima

Poslanik britanskog parlamenta Rupa Hak rekla je da je parlament preplavljen pacovima i miševima, nakon što je na društvenim mrežama objavila snimak na kome se vidi kako glodar trči kroz jednu od prostorija tog zdanja.

Hak je rekla da ovo nije prvi put da je primijećen neki glodar u parlamentu, prenosi britanski Standard.

"Nažalost, Parlament je preplavljen pacovima i miševima. Naš tim je juče vidio glodara kako trčkara po podu, kao i po drugim kancelarijama poslanika u našoj zgradi", navela je ona u objavi na društvenim mrežama.

Na snimku se vidi pacov kako trči uz zid prostorije u kojoj je intervju davala liderka britanskih konzervativaca Kemi Badenok.

Incident se dogodio dok je ona govorila o dokumentima osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina, očigledno nesvjesna šta se dešava iza njenih leđa, navodi Standard.

Portparol britanskog parlamenta je rekao da je parlamentarno imanje bezbjedno mjesto za rad, gdje su na snazi strogi higijenski procesi.

"Posvećeni smo održavanju humanog i etičkog programa suzbijanja štetočina, usmjerenog na preventivne mjere i upotrebu različitih metoda suzbijanja", zaključio je portparol parlamenta.

Istovremeno, očekuje se da uskoro počne velika restauracija britanskog parlamenta, koja bi trebalo da traje više od 60 godina i da košta 40 miliona funti, što je oko 46 miliona evra.