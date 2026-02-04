Minić sa delegacijom UK: Dijalogom domaćih političara rješavati otvorena pitanja

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Banjaluci sa specijalnom izaslanicom Ujedinjenog Kraljevstva za Zapadni Balkan Karen Pirs.

Tokom razgovora razmijenjena su mišljenja o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji, sa posebnim osvrtom na proces evropskih integracija.

Specijalna izaslanica Ujedinjenog Kraljevstva za Zapadni Balkan Karen Pirs izrazila je podršku Ujedinjenog Kraljevstva putu BiH ka Evropskoj uniji, te rješavanju svih otvorenih pitanja.

Na sastanku je ocijenjeno da je poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma ključni okvir i garant funkcionisanja BiH.

Premijer Savo Minić zahvalio je sagovornicima na iskazanoj podršci Ujedinjenog Kraljevstva, te naveo da je i ova diplomatska posjeta veoma značajna za Republiku Srpsku i BiH i da šalje jasnu poruku.

Minić je posebno istakao da se sva otvorena pitanja moraju rješavati kroz dijalog domaćih političkih faktora.

Na sastanku je izražen obostrani interes za nastavak saradnje usmjerene ka daljem napretku Republike Srpske i BiH, uz uvažavanje ravnopravnosti svih konstitutivnih naroda.

Današnjem sastanku prisustvovao je ambasador Velike Britanije u BiH Džulijan Rajli.