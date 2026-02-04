Dodik sa Vukčevićem u SAD

Izvor:
Lider SNSD-a Milorad Dodik susreo se u SAD sa košarkašem Tristanom Vukčevićem.
- Lijepo je bilo sresti sjajnog košarkaša Tristana Vukčevića, reprezentativca Srbije i igrača Vašington vizardsa - istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Podsjećamo, Dodik je juče otputovao u Sjedinjene Američke Države gdje će, kako je ranije najavio, prisustvovati molitvenom doručku.
Lijepo je bilo sresti sjajnog košarkaša Tristana Vukčevića, reprezentativca Srbije i igrača Vašington vizardsa.
