Dodik sa Vukčevićem u SAD

ATV

04.02.2026

07:41

1
Милорад Додик са Тристаном Вукчевићем
Foto: MiloradDodik/X

Lider SNSD-a Milorad Dodik susreo se u SAD sa košarkašem Tristanom Vukčevićem.

- Lijepo je bilo sresti sjajnog košarkaša Tristana Vukčevića, reprezentativca Srbije i igrača Vašington vizardsa - istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Трамп Доналд

Svijet

Tramp: Putin održao riječ

Podsjećamo, Dodik je juče otputovao u Sjedinjene Američke Države gdje će, kako je ranije najavio, prisustvovati molitvenom doručku.

Milorad Dodik

Vašington

Komentari (1)
