Dodik sa Vukčevićem u SAD

Lider SNSD-a Milorad Dodik susreo se u SAD sa košarkašem Tristanom Vukčevićem.

- Lijepo je bilo sresti sjajnog košarkaša Tristana Vukčevića, reprezentativca Srbije i igrača Vašington vizardsa - istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Podsjećamo, Dodik je juče otputovao u Sjedinjene Američke Države gdje će, kako je ranije najavio, prisustvovati molitvenom doručku.