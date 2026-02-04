Logo
Cijene voća i povrća na Tržnici u Banjaluci: Bijeli luk i do 17 KM

Glas Srpske

04.02.2026

07:20

4
Na banjalučkoj Tržnici ove sedmice zabilježene su raznovrsne cijene voća, povrća i sušenih plodova, a kupci najviše pažnje obraćaju na osnovne namirnice i sezonske proizvode.

Cijena jabuka kreće se od 2,5 do 3,5 KM po kilogramu, dok se banane prodaju po istoj cijeni. Narandže koštaju od 3,5 do 4,5 KM, limun oko 4 KM, a mandarine i klementine po oko 3 do 3,5 KM. Grožđe je i dalje među skupljim voćem – bijelo od 8 do 9 KM, a crno od 7 do 8 KM po kilogramu. Kruške se prodaju od 4 do 5 KM, dok je nar 6,5 KM.

Kada je riječ o povrću, kupus i dalje spada među najpovoljnije i košta oko 1,5 KM, kao i krompir koji se kreće od 1,5 do 2 KM. Crveni luk je od 2 do 3 KM, mrkva od 2,5 do 3,5 KM, a krastavac od 3,5 do 4,5 KM. Paradajz košta od 4 do 5 KM, paprika od 4,5 do 5,5 KM, tikvica oko 7 KM, dok je karfiol 5 KM po kilogramu. Zelena salata prodaje se po cijeni od 6 do 7 KM.

Među skupljim artiklima su bijeli luk koji dostiže cijenu od 14 do 17 KM, kao i celer i peršun koji koštaju po oko 10 KM. Pasulj se prodaje od 8 do 10 KM po kilogramu.

Od suvog i koštunjavog voća, suve šljive koštaju od 11 do 12 KM, suve smokve 16 KM, kesten od 6 do 7 KM, dok su orašasti plodovi najskuplji – očišćeni orasi od 21 do 22 KM, a lješnik oko 25 KM po kilogramu.

