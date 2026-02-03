Loto rezultati 10. kolo (3. februar 2026): Izvučeni brojevi i Džoker kombinacija

Loto rezultati 10. kola, koje je izvučeno 3. februar 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 24, 28, 9, 16, 33, 34 30. Loto sedmica u iznosu od 7.100.000 KM nije izvučena.

Loto 7/39 rezultati, 10. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 7.100.000 KM izvučeni su brojevi:

24, 28, 9, 16, 33, 34 30.

Loto plus rezultati, 10. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 3.240.000 KM izvučeni su brojevi:

21, 3, 6, 5, 17, 18,

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 10. kolo

Džoker igra u 10. kolu iznosila je 580.000 KM, izvučeni su brojevi:

2 7 6 6 0 7

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Zanimljivosti

U igrama Loto i Loto plus po tri igrača su imala priliku da dobiju glavnu nagradu. U igri Loto, igrači su čekali brojeve 10, 21 i 35. U igri Loto plus, čekali su brojeve 10, 25 i 38, ali nisu imali dovoljno sreće.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.