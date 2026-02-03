Kako se u Prijedoru "bore" sa poskupljenjima?

Zbog svakodnevnih poskupljenja osnovnih namirnica i troškova života, rast plata se gotovo i ne osjeti. Uprkos većim zaradama, prijedorčanima je sve teže preživjeti od prvog do prvog. Svako novo poskupljenje pogađa one sa najnižim primanjima.

„Skupo sve, sve je skupo nenormalno, džabe što oni penziju podižu kad ovamo skupi prehrana“,

„Kupim šta mogu i koliko mogu platiti, ko će to sve. U jednoj prodavnici jedna cijena u drugoj druga, kalkulišeš koliko možeš“, neki su od komentara građana.

Prosječna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu iznosi 2.800 maraka, a prosječna neto plata svega 1.560. Jedna plata pokriva tek pola troškova domaćinstva.

„Te osnovne plate ne mogu. Ni blizu ne mogu da pokriju te naše troškove. Pazite jednu stvar, naš narod mora balansirati, ide u markete ide ovamo ide onamo, traži šta je jeftinije“, kaže Željko Perović, Trgovačka radnja „Voćar“.

Visoke marže i stalna poskupljenja posljedica su i izostanka kontrole na tržištu. I kupci i trgovci ostaju nezaštićeni.

Osim hrane, građani su pod dodatnim udarom zbog rastućih troškova struje i komunalnih usluga.

„Ovo jeste ogroman udar na džep potrošača, zato što ćemo na uštrb toga da platimo komunalnim preduzećima sve ono što oni evo ja bih po nekad rekla i da maštaju da treba biti poskupljenje zato što nas oni mogu isključiti, mogu da nam prijete, mogu da nas tuže a to će biti na uštrb onoga koliko kvalitetno se hranimo koliko ćemo izdvajati za zdravstvo, koliko malo možemo da damo za obrazovanje, malo možemo da priuštimo d jeci, evo to je sve danak svih ovih poskupljenja koji se dešavaju u posljednje vrijeme“, kaže Murisa Marić, Udruženje građana „DON“, Prijedor.

Mnogi građani u Prijedoru primorani su da koriste pomoć javnih kuhinja koje dnevno obezbjeđuju stotine obroka za socijalno ugrožene građane.