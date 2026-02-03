Logo
Radanović: Za svako groblje, kapelu i crkvu provjerićemo ko je upisan kao vlasnik

Izvor:

SRNA

03.02.2026

17:15

Đorđe Radanović
Foto: ATV

Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH (FBiH) Đorđe Radanović izjavio je Srni da će za svako groblje, kapelu i crkvu provjeriti ko je upisan kao vlasnik, nakon što je Saborna crkva Presvete Bogorodice u Zenici, koja je bila oteta, upisana u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve.

Radanović je istakao da je Crkva u Zenici sada zvanično u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve jedan kroz jedan.

"Crkva u Zenici je dokaz da kad svi ustanemo sve možemo. Sad treba raditi na upisima grobalja kapela i crkava u Ključu, Brezi, Mostaru, Bihaću, Sarajevu, Gračanici, Gradačcu", poručio je Radanović, prenosi Srna.

Naglasio je da je nepravda, koja je bila načinjena crkvi u Zenici, ispravljena zahvaljujući sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve, institucijama Republike Srpske, Upravi za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, Vladi Srbije, te Udruženju geoinformatičara "Dekom".

Radanović je naglasio da se nijedno srpsko groblje, kapela i crkva ne smije voditi na "državi", opštini, ni FBiH.

Iz Odbora su ranije saopštili da su Saborna crkva Presvete Bogorodice u Zenici i zemljište oko hrama rješenjem opštinskog suda u Zenici od 16. maja 2019. godine bili su upisani u "svojinu države".

