Crkva u Zenici vraćena u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve

Saborna crkva Presvete Bogorodice u Zenici vraćena je u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve, saopštio je danas direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon.

- Zahvaljujući medijskoj i institucionalnoj borbi ljudi iz Republike Srpske i Srbije, crkva u Zenici je vraćena u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve, onako kako je i moralo biti od početka - napisao je Gujon na društvnoj mreži Iks.

On je pozdravio odluku nadležnog federalnog suda, kako je naveo, zbog priznavanja stvarnog i istorijskog vlasnika i izrazo nadu da će se ovakav pristup nastaviti širom Federacije i da će se imovina upisivati na prave vlasnike, bez obzira na versku ili nacionalnu pripadnost.

- Posebno ističemo ulogu Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH, koji godinama sistematski ukazuje na kršenje imovinskih prava srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve u FBiH - naveo je Gujon.

Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH saopštio je prošle nedjelje da su u toku harmonizacije usaglašavanja podataka zemljišnih knjiga i katastra, rješenjem opštinskog suda u Zenici od 16. maja 2019. godine, crkva i zemljište oko crkve upisani u svojinu "države" jedan kroz jedan.

Iz Odbora su naveli da u sudskom upisu nije detaljnije precizirano da li je riječ o vlasništvu opštine, kantona ili nekog drugog organa javne vlasti već je upisano da je crkva "državna svojina''.

