Crkva u Zenici vraćena u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve

Izvor:

Tanjug

03.02.2026

14:25

Земљиште гдје се налази Саборна Црква пресвете Богородице у Зеници рјешењем општинског суда у Зеници уписано је у својину државе са 1/1, саопштено је из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.
Foto: Facebook

Saborna crkva Presvete Bogorodice u Zenici vraćena je u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve, saopštio je danas direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon.

- Zahvaljujući medijskoj i institucionalnoj borbi ljudi iz Republike Srpske i Srbije, crkva u Zenici je vraćena u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve, onako kako je i moralo biti od početka - napisao je Gujon na društvnoj mreži Iks.

ЦИК

Republika Srpska

CIK objavio rezultate prijevremenih izbora nakon brisanja glasova

On je pozdravio odluku nadležnog federalnog suda, kako je naveo, zbog priznavanja stvarnog i istorijskog vlasnika i izrazo nadu da će se ovakav pristup nastaviti širom Federacije i da će se imovina upisivati na prave vlasnike, bez obzira na versku ili nacionalnu pripadnost.

- Posebno ističemo ulogu Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH, koji godinama sistematski ukazuje na kršenje imovinskih prava srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve u FBiH - naveo je Gujon.

Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH saopštio je prošle nedjelje da su u toku harmonizacije usaglašavanja podataka zemljišnih knjiga i katastra, rješenjem opštinskog suda u Zenici od 16. maja 2019. godine, crkva i zemljište oko crkve upisani u svojinu "države" jedan kroz jedan.

Здравко Чолић

Scena

Prvo oglašavanje Zdravka Čolića nakon bačene bombe na Dedinju

Iz Odbora su naveli da u sudskom upisu nije detaljnije precizirano da li je riječ o vlasništvu opštine, kantona ili nekog drugog organa javne vlasti već je upisano da je crkva "državna svojina''.



