Sutra natprosječno toplo

Izvor:

ATV

03.02.2026

13:52

Сутра натпросјечно топло
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje pretežno oblačno, kišovito i natprosječno toplo vrijeme uz dnevnu temperaturu vazduha i do 16 stepeni Celzijusovih.

Kiša će biti češća i jača na jugu i zapadu, uz pljuskove i lokalno obilnije padavine u Hercegovini, a na istoku će biti uglavnom suvo sa sunčanim periodima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha biće od dva do 10, a maksimalna od devet do 16 stepeni Celzijusovih.

Duvaće umjeren do jak vjetar, na udare u Krajini i Hercegovini olujni, južnih smjerova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je bilo pretežno oblačno vrijeme, a kiša je zabilježena ponegdje na jugu.

Ђовани Мпетши Перикар

Tenis

Teniser povrijedio sam sebe na bizaran način - VIDEO

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica minus dva, Foča, Kalinovik, Srbac i Han Pijesak četiri, Gacko pet, Banjaluka, Bijeljina, Rudo i Višegrad šest, Mostar, Novi Grad, Bileća, Sokolac i Kneževo osam, Zvornik, Zenica i Mrkonjić Grad devet, Sarajevo 10, Doboj, Šipovo i Srebrenica 11, Prijedor, Trebinje i Jajce 12, Bihać, Tuzla i Ribnik 13, Sanski Most 14 stepeni Celzijusovih.

