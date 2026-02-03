Teniser povrijedio sam sebe na bizaran način - VIDEO

Francuski teniser Đovani Mpetši Perikar (22) bio je prinuđen da preda meč prvog kola ATP turnira u Monpeljeu protiv sunarodnika Artura Gea (21), pošto se povredio na nesvakidašnji način.

Incident se dogodio u završnici prvog seta, pri vođstvu Gee od 5:3. Naime, 57. igrač na svjetskoj ATP listi izašao je na mrežu kako bi odigrao volej, ali je lopta poslije udarca protivnika nezgodno odskočila.

U pokušaju da je zahvati, loptica je udarila u ram reketa i velikom brzinom se odbila pravo u njegovo lijevo oko.

Francuz je momentalno pao na podlogu, a medicinski tim je odmah utrčao na teren. Nakon prve intervencije, Perikar je morao da ode na medicinski tajm-aut van terena.

Oko mu je bilo potpuno crveno i krvavo, a jedva je uspijevao da ga drži otvorenim. Iako je pokušao da nastavi meč, odigrao je još samo jedan poen, koji je Gea dobio as-servisom za 6:3 u prvom setu, poslije čega je Perikar, uz konsultaciju sa svojim timom, odlučio da preda meč i povuče se sa turnira.

