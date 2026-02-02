I Alkaraz imao momenat ''sad me dobro slušajte''

Navikli smo da je kod Karlosa Alkaraza uvijek prisutan osmijeh na licu, da je uvijek raspoložen, međutim da postoje problemi koji i njega muče mogli smo da se uvjerimo tokom intervjua koji je dao za španski "Eurosport" poslije pobjede nad Novakom Đokovićem u finalu Australijan opena.

Možda i zbog toga što ne može još emocije da prenese na engleskom jeziku, a možda jer mu je bilo značajnije da to uradi na svom maternjem jeziku, Alkaraz je imao jedan "e sad me svi dobro slušajte" momenat.

Društvo Velika promjena: Meteorolozi najavili znatan skok temperature

Mnogi su propustili da je Alkaraz bio žestoko kritikovan zbog odluke da se rastane sa trenerom Huanom Karlosom Fererom i posebno su ga zbog toga "udarali" mediji iz Španije, tako da je posle trijumfa imao želju da se obračuna sa svim onima koji su smatrali da zbog toga neće uspeti ni na ovom Australijan openu da dođe do trofeja. I baš iz tog strastvenog govora može da se primijeti koliko mu je bilo važno da osvoji pehar u Melburnu.

"Ako vam kažem iskreno... Sada mogu da se sjetim ljudi koji su govorili da neću uspjeti. Zaista. Da neću stići ovdje. Mislili su da ću doći ovdje u Australiju i da neću uspjeti da izguram, da neću igrati dobar tenis. Oni koji nisu vjerovali u mene... Sjećam se tih ljudi", govorio je Karlos Alkaraz jasno usmjereno prema kritičarima.

"Sad vidite koliko sam jak"

"Ako govorim iskreno, zvuči pomalo ironično, jer bih u teoriji trebalo da mislim na svoj tim, na sve ono na čemu smo radili. Ali na kraju krajeva, upravo me je takav mentalitet doveo do ovoga gdje sam sada. A sve ovo još uvijek nije gotovo", rekao je Karlitos i time je pokazao koliko su ga kritičari naljutili, da je u sebi "probudio Novaka Đokovića" koji je imao "obračun" sa ekspertima koji su tvrdili da neće doći do finala.

Scena Preminula poznata pjevačica (26): Ujela je zmija u njenoj kući

"Nisam došao ovdje da bilo kome dokazujem da sam sposoban. Došao sam sa velikim uzbuđenjem i željom da dokažem samom sebi da mogu da rješavam probleme i da budem mentalno jak. Da sam odradio dobar posao. To je ono što treba da ostane sa mnom", rekao je Alkaraz.

Zašto je Alkaraz otpustio Ferera?

Nismo dobili zvaničnu verziju događaja, dok su se spekulacije pojavljivale iz dana u dan, pa je najviše zaživjela ona da je problem bio u novcu.

Zanimljivosti Za ova tri znaka 2026. je godina karmičkog preokreta

Ferero je dobijao procenat od svakog osvojenog turnira i to je Alkaraz (i njegov menadžer) htio da revidira, pa je tu došlo do neslaganja.

U svakom slučaju došlo je do mimoilaženja nakon duge saradnje i neočekivanog razlaza, pa je tako sada trener Alkarazu relativno nepoznati Samuel Lopez, inače i prethodno član stručnog štaba. Tu je i Alkarazov brat, prenosi "Mondo".