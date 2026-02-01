Đoković bez ovoga ne izlazi na teren

Iako danas nije odnio pobjedu, nepobitna je činjenica da Nole dvije decenije briljira na teniskom terenu i bilježi istorijske uspjehe.

Pored sjajne discipline, truda i rada koji pokazuje na mečevima, Đoković radi i na mentalnoj snazi a pored rituala koje ima pred mečeve otkrio je i da li ima neki talisman koji ga bodri pred svaki “okršaj” na terenu.

Gostujući u jednoj emisiji Nole je otkrio da malo ko zna da on sa sobom dok igra nosi dvije ogrlice, prenosi "Telegraf".

To je obrazložio otkrivši da one imaju jaku simboličko i emotivno značenje.

"Imam dvije ogrlice koje nosim na sebi konstantno. Na jednoj je krst, konekcija sa hrišćanstvom. Ovo mi je baš važno, igram se sa njom… Malo mi smeta ali baš, baš mi je draga. Skinuću je jer želim da vam pokažem šta je unutra, ovo predstavlja tenisku lopticu ali i planetu. Ima tu simboličku povezanost sa mojim putovanjima i naravno sa mojim sportom. Ali kada je otvorite slike moje porodice: tu smo moja žena i ja, sin i kćerka, psi…izuzetno mi je važna ova ogrlica. Svaki dan je otvorim i poljubim svakog člana moje porodice. Time znam da su uz mene i kad nismo fizički zajedno tako da, ovo uvijek nosim", istakao je, prenosi "Telegraf".

Podsjetimo, Novak se borio za trofej na Australijan openu, međutim Španac je bio bolji u četiri seta zbog čega je odnio pobjedu.

Inače, Nole ima do sada osvojena 24 Gren slema od čega 10 na Australijan openu.