Očuvanje srpske tradicije i kulture kroz jezik i umjetnost

Od odlaska našeg nobelovca, Ive Andrića, prošlo je više od pola vijeka, njegova riječ i kulturno-istorijsko nasljeđe i dalje je najčvršći temelj našeg identiteta. Spajajući mostove sjećanja na našeg velikana i nedavno obilježeni Međunarodni dan maternjeg jezika, članice udruženja "Duga" iz Banjaluke odlučile su da ćirilicu ožive kroz umjetnost.

"Naš maternji jezik je zaista jedan izuzetno bogat jezik, jezik sa kojim su nastala najljepša književna djela. Naši umjetnici, naši književnici su zapravo tim našim narodnim jezikom uspijevali da pretoče najtananije drhtaje duše, najveća filozofska razmišljanja i najveće životne istine", rekla je Slobodanka Gašić, predsjednica Udruženja "Duga".

Kroz vez, kist i pisano slovo, one podsećaju da je jezik nije samo sredstvo komunikacije, već prozor u svijet, baš kakav je Andrić opisivao u svojim pripovjetkama i pričama.

"Danas obilježavamo 51. godinu od smrti našeg najvećeg književnika i nobelovca Ive Andrića koji je kao i njegova djela kao što je recimo pripovjetka „Most na Žepi“, zapravo bio pravi most između književnosti, umjetnosti i našeg narodnog jezika", rekla je Slobodanka Gašić.

Svjedoci smo vremena kada je borba za kulturno nasleđe sve izazovnija. Koliko je važna kultura sjećanja na naše velikane poput nobelovca Ive Andrića važna govori i to da su njegova djela najviše puta prevedena na više od 50 svjetskih jezika i objavljena na svim kontinentima. Istorija i kultura prošlih vremena živi, a na nama je da je njegujemo i prenosimo na buduće generacije.