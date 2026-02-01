Oglasio se Nadal nakon finala Đoković -Alkaraz: Moćna poruka za Novaka

Rafael Nadal, nekada najbolji teniser svijeta, ispratio je iz prvih redova okršaj svog sunarodnika Karlosa Alkaraza sa jedne, i najvećeg rivala u karijeri, Novaka Đokovića, sa druge strane, a poslije meča imao je poruku za obojicu.

Nadal je prvo čestitao Alkarazu na tituli, uz fotografiju nastalu tokom njihovog razgovora poslije finala.

A potom je imao šta da poruči i Đokoviću.

Tenis Doktor saopštio Rafaelu Nadalu da ima ovu neizlječivu bolest

"Čestitke Novače na još jednom finalu u Australiji i tome što si nastavio da praviš istoriju našeg sporta. I hvala na onim riječima tokom ceremonije", naveo je Nadal.