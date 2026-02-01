Logo
Đoković se obratio Nadalu na tribinama: Nije fer

ATV

01.02.2026

15:38

Новак Ђоковић у финалу Аустралијан опена
Foto: Tanjug/AP

Novi šampion Australijan Opena je Karlos Alcaraz, koji je u finalu savladao Novaka Đokovića rezultatom 3:1 u setovima i tako ispisao istoriju svjetskog tenisa.

Ovom pobjedom 22-godišnji Španac postao je najmlađi teniser ikada koji je kompletirao karijerni Gren Slem, odnosno osvojio sva četiri najveća teniska turnira.

Новак Ђоковић и Карлос Алкараз

Nakon završetka meča, Novak Đoković održao je sportski i dostojanstven govor, u kojem je srdačno čestitao Alkarazu na fantastičnom turniru i istorijskom uspjehu.

Posebnu pažnju publike privukao je i podatak da je finale u Rod Lejver Areni uživo pratio Rafael Nadal, dugogodišnji najveći rival Novaka Đokovića, s kojim je tokom karijere odigrao čak 60 međusobnih mečeva.

Đoković nije propustio priliku da se u svom stilu našali, te se tokom govora obratio legendarnom Špancu, izazvavši osmijehe na tribinama i u cijeloj dvorani.

Новак Ђоковић и Карлос Алкарас

"Želio bih se obratiti legendarnom Rafi koji je večeras na tribinama. Samo nekoliko riječi – čudno je vidjeti te tamo, a ne ovdje. Bila je čast dijeliti teren s tobom. Ovo mi je prvi put da si na tribinama dok ja igram, ali hvala ti što si došao. Imao sam osjećaj kao da sam igrao dva protiv jednog – nije fer, ali u redu", rekao je Đoković kroz šalu.

Publika je Đokovićeve riječi ispratila gromoglasnim aplauzom, još jednom potvrdivši njegovu sportsku veličinu i odnos pun poštovanja prema najvećim rivalima.

